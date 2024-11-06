Петербург под землей. Скрытые тоннели и подвалы города, в которые пускают посетителей

Все знают, что Петербургом можно любоваться с нескольких ракурсов. Но их перечень не ограничивается крышами и водной гладью рек и каналов. Есть еще подземный уровень — тоннели, подвалы, потерны, бомбоубежища. «ОтЛичный Петербург» рассказывает, где в нашем городе и его пригородах можно легально и безопасно побывать под землей.

Труба под площадью Труда

Начнем с подземелья на площади Труда. Оно представляет собой подземный переход на перекрестке Конногвардейского бульвара и улицы Труда, так что вы в него легко попадете.

Интересно тем, что здесь вы сможете увидеть кусочек старого Адмиралтейского канала. Раньше он соединял Адмиралтейство, где строили корабли, с Новой Голландией, где для них хранился корабельный лес. По берегам стояли склады, кипела работа… В общем, картина сильно отличалась от того, что можно наблюдать сейчас.

В середине XIX века окончательно обмелевший и потерявший всякое значение Адмиралтейский канал забрали в трубу до самой Новой Голландии. А поверх проложили Конногвардейский бульвар. О других утраченных каналах и реках Петербурга читайте в материале «Фонтанки».

Тоннель под Гатчинским дворцом

Есть много легенд о существовании подземных ходов под самыми разными дворцами Петербурга. Однако один из немногих реально существующих расположен в пригороде — под Гатчинским дворцом.

Его прорыли еще при первом владельце этого здания, Григории Григорьевиче Орлове. Это было в 1770-х. Ход ведет к гроту на берегу Серебряного озера. Считается, что устроен он был ради развлечения — это была характерная для своего времени «архитектурная затея».

Длина подземного тоннеля — 130 метров. Одна из главных его «фишек» — отличная акустика. Можете сами прийти во дворец, спуститься в тоннель и убедиться, что грот, к которому ведет тоннель, не зря назвали «Эхо».

Крипта Казанского собора

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







В Казанском соборе вы наверняка были, но посещали ли его крипту? Для начала поясним: название «крипта» происходит от древнегреческого слова, обозначавшего «крытый подземный ход; тайник». Речь идет о помещениях на цокольном этаже собора.

В начале 1918 года митрополит Петроградский и Гдовский Вениамин решил устроить там нижний «пещерный» храм священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси. Патриарх Тихон (Беллавин) пожертвовал для храма частицу мощей святого и старинную Казанскую икону. Здесь служили до 1932 года — вплоть до того момента, когда собор превратили в Музей истории религии и атеизма.

Крипту освятили вновь в 2006 году. Каждый месяц в ней совершается Божественная литургия, здесь крестят детей и взрослых. В помещениях проводят экскурсии. А еще здесь работает кафе, которое тоже носит название «Крипта».

Потерна Петропавловской крепости

Строго говоря, это не совсем подземелье — потерна расположена в толще крепостной стены Государева бастиона Петропавловской крепости. Однако внешне она очень напоминает таинственные катакомбы.

Потерну строили еще в 1717–1732 годах в качестве потайного хода. Предполагалось, что во время осады гарнизон сможет безопасно передвигаться и совершать внезапные вылазки. Однако в оборонных целях тоннель ни разу не использовался.

В середине XIX века ход засыпали. Однако сегодня потерна открыта для посетителей, в ней и казематах — выставочный зал.

Подвал Юсуповского дворца

Юсуповский дворец на Мойке, конечно, интересен сам по себе. Но особенно посетителей привлекает подвальная столовая в личных покоях князя Феликса Юсупова-младшего. Именно здесь произошло убийство Григория Распутина.

«Распутина я собирался принять в полуподвальных апартаментах, которые для того отделывал. Аркады разделили подвальную залу на две части. В большей была устроена столовая. <…> Чтобы не вызвать у Распутина подозрений видом голого погреба, пришлось украсить комнату и придать ей жилой облик», — вспоминал сам Феликс Юсупов.

Сегодня в этом помещении — историко-документальная экспозиция. Сюда можно попасть в рамках экскурсии.

Музей в подвале Толстовского дома

Толстовский дом, расположенный между улицей Рубинштейна и набережной Фонтанки, — одна из самых известных жилых построек в Петербурге. Могучее здание с аркой возвел Федор Лидваль. В советские, перестроечные и даже в более поздние годы здесь снимали множество кинокартин: например, арки фигурировали в фильме о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона, в сценах «Зимней вишни» и «Бандитского Петербурга». А уж сколько знаменитостей здесь жило и живет — не перечесть.

Жители дома решили устроить в подвале одного из дворов музей. В экспозиции много подлинных предметов быта — двери, ручки, метлахская плитка, утюги, самовары, примусы.

Всё это, а также интерьеры парадных, технические помещения и подвал можно увидеть на экскурсии. Ее проводит сооснователь музея — инженер-гидролог Леонид Колотило.

Катакомбы Петрикирхе

Источник: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»







Кафедральный собор Святых Петра и Павла (или Петрикирхе) — не только памятник, который ведет историю с первой половины XVIII века. Это еще и действующая лютеранская церковь в центре Петербурга.

Как и другие религиозные сооружения в городе, в XX веке она переживала непростые времена. На рубеже 1950-х и 1960-х здание перестроили под плавательный бассейн Балтийского морского пароходства — он просуществовал тут целых 30 лет.

В 1990-е собору вернули прежнюю функцию, но подвал навсегда сохранил следы прошлого. Сегодня на цокольном этаже расположено арт-пространство «Катакомбы Петрикирхе». Здесь постоянно дают спектакли и организуют выставки. Американский художник Мэтт Лэмб украсил внешнюю часть бывшей чаши бассейна рисунками на тему веры, любви и надежды.

Бункер Жданова под Смольным

Источник: «Фонтанка.ру»







В бомбоубежище под Смольным последние несколько лет работает «Объект „Павильон“» — он же музей «Бункер А. А. Жданова».

Он расположен под зданием Смольного на глубине 12 метров. Здесь в годы блокады заседало городское правительство, решая судьбу осажденного Ленинграда. Здесь же разрабатывались военные операции и схемы жизнеобеспечения города.

Смольнинское бомбоубежище, первое в городе, неоднократно модернизировалось. В 1947 году в связи с угрозой ядерной войны создали пристройку, сделавшую его первым противоатомным в мире. Старая часть, где создана экспозиция, рассчитана на удар бомбы весом в одну тонну. Попасть внутрь можно только в составе экскурсионной группы, подробнее — в материале «Афиши Plus».

Подвальные помещения Исаакиевского собора

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







В подвалах Исаакиевского собора сегодня тоже музей. Там во время Великой Отечественной войны хранили экспонаты из пригородных дворцов-музеев. Под надежными сводами собора укрылись сотни ящиков с уникальными предметами из фондов учреждений Пушкина, Павловска, Петергофа, Гатчины и Ораниенбаума, экспонаты Музея истории Ленинграда и Летнего дворца Петра I, а также самого Исаакиевского собора. Сберечь все это было поручено группе музейных работников.