Дипфейки, задержания и угрозы «из России». Штаты штормит из-за выборов президента США

Основной день президентский выборов в США отметился правонарушениями, задержаниями и угрозами беспорядков — и от демократов, и от республиканцев, и «из России», как утверждают американские чиновники.

Полиция Капитолия в Вашингтоне задержала мужчину с факелом и ракетницей в руках — он пытался пройти в центр для посетителей в здании Конгресса, сообщает Reuters. Арестовали также американца, который угрожал устроить массовую стрельбу, если на выборах победит Трамп. Сообщение о его задержании опубликовано на сайте прокуратуры Мичигана. Мужчина писал в соцсетях, что у него есть украденная винтовка AR15 и он устроит «расстрел консервативных христиан».

Два избирательных участка в округе Фултон в штате Джорджия эвакуировали из-за получения ложных угроз о минировании, пишет Reuters. Государственный секретарь штата Брэд Раффенспергер заявил, что угрозы поступили «из России». «Похоже, они [россияне] замышляют что-то нехорошее. Они не хотят, чтобы у нас были гладкие, честные и точные выборы», — заявил он.

Также ФБР сообщило о том, что в сети распространяют нескольких фейковых видео, пишет РБК. В одном из них от имени бюро говорится, что руководство пяти американских тюрем фальсифицировали результаты выборов, в другом — что американца должны голосовать удаленно из-за высокой угрозы террора.

Тем временем сам Трамп заявил, что его сторонники не склонны к насилию и ему не нужно призывать их не устраивать беспорядков в случае поражения республиканца. Более того, политик выразил уверенность, что его «ждет очень крупная победа», сообщает CNN. Напомним, что после прошлых выборов в январе 2021-го года сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, где должно было пройти заседание конгресса по учреждению результатов выборов. При столкновениях погибли пять человек, 140 полицейских пострадали.

Газета The Washington Post пишет, что американские власти ожидают беспорядков в случае, если Дональд Трамп потерпит поражение на выборах.

5 ноября — основной день президентских выборов в США. О том, как прошла самая яркая президентская кампания в Штатах, рассказывает «Фонтанка». Биографии кандидатов читайте тут.