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Происшествия В Петербурге жертвы гололеда попали в больницы с повреждением позвоночника и переломами рук и таза

В Петербурге жертвы гололеда попали в больницы с повреждением позвоночника и переломами рук и таза

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2 комментария

Ноябрьский гололед продолжает валить петербуржцев с ног – доходит до серьезных переломов. 5 ноября как минимум восьми петербуржцам потребовалась помощь медиков.

Во вторник петербуржцы падали в Московском, Невском, Фрунзенском и Выборгском районах. Большая часть пострадавших — пенсионеры. 74-летняя петербурженка получила закрытый перелом предплечья, ее ровесница, которая поскользнулась у собственного дома на улице Цимбалина, — оскольчатый перелом левой руки. Еще две пенсионерки сломали левую и правую руки, причем со смещением. 63-летнего петербуржца доставили в больницу с закрытым переломом тазовой кости.

35-летняя петербурженка упала на Суздальском проспекте, как итог — повреждение шейного отдела позвоночника и ушиб затылка. Состояние женщины медики оценили как удовлетворительное и отпустили ее домой. 33-летний мужчина из-за гололедицы повредил ключицу и сломал палец левой руки.

Вчера гололедица была еще более беспощадной — более двадцати человек из разных районов Петербурга были вынуждены обратиться к медикам.

В ночь на 6 ноября синоптики обещают местами небольшой мокрый снег с дождем, гололед, местами — гололедицу.

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Комментарии
3
Вася Петров
15 минут
Что, и соль, уже раскиданная 1 ноября не помогает? Ай-яй-яй.
FedorGr
24 минуты
Ужас. Может слишком много живет в городе людей, что не умеют ходить по гололёду? Надо принять закон. Всем, все жителям и гостям города, при минус 0, носить на ногах на обуви металлические крючки упоры. Плюс каждый должен иметь страховку от падения.. на зиму.. А старх.компании покрывают все убытки города.
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