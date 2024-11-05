В Петербурге жертвы гололеда попали в больницы с повреждением позвоночника и переломами рук и таза

Ноябрьский гололед продолжает валить петербуржцев с ног – доходит до серьезных переломов. 5 ноября как минимум восьми петербуржцам потребовалась помощь медиков.

Во вторник петербуржцы падали в Московском, Невском, Фрунзенском и Выборгском районах. Большая часть пострадавших — пенсионеры. 74-летняя петербурженка получила закрытый перелом предплечья, ее ровесница, которая поскользнулась у собственного дома на улице Цимбалина, — оскольчатый перелом левой руки. Еще две пенсионерки сломали левую и правую руки, причем со смещением. 63-летнего петербуржца доставили в больницу с закрытым переломом тазовой кости.

35-летняя петербурженка упала на Суздальском проспекте, как итог — повреждение шейного отдела позвоночника и ушиб затылка. Состояние женщины медики оценили как удовлетворительное и отпустили ее домой. 33-летний мужчина из-за гололедицы повредил ключицу и сломал палец левой руки.

Вчера гололедица была еще более беспощадной — более двадцати человек из разных районов Петербурга были вынуждены обратиться к медикам.

В ночь на 6 ноября синоптики обещают местами небольшой мокрый снег с дождем, гололед, местами — гололедицу.