Посольство РФ в Париже потребовало вернуть проданный на аукционе указ Петра II

Российское посольство в Париже добивается отмены сделки по продаже французским аукционным домом Aguttes подлинника указа императора Петра II и возвращения его в Россию. Об этом во вторник, 5 ноября, рассказали «Фонтанке» в диппредставительстве.

На прошлой неделе «Фонтанка» написала, что пропавший в РГВИА указ императора Петра II продали на аукционе во Франции за 3 120 евро. В документе за подписью юного правителя Российской империи говорилось о снятии с должности коменданта Санкт-Петербурга Фаменцына и утверждении на его место князя Григория Урусова.



Внук Петра Первого — Петр II — вступил на престол в 1727 году в возрасте 11 лет. Он умер в 1730 году от оспы.