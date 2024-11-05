Посольство РФ в Париже потребовало вернуть проданный на аукционе указ Петра II

Российское посольство в Париже добивается отмены сделки по продаже французским аукционным домом Aguttes подлинника указа императора Петра II и возвращения его в Россию. Об этом во вторник, 5 ноября, рассказали «Фонтанке» в диппредставительстве.
Дипломаты рассказали, что находятся в контакте с аукционным домом.
«Предпринимаем необходимые шаги, чтобы добиться аннулирования данной сделки», — ответили в посольстве и добавили, что намерены добиться возвращения документа в Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА).
На прошлой неделе «Фонтанка» написала, что пропавший в РГВИА указ императора Петра II продали на аукционе во Франции за 3 120 евро. В документе за подписью юного правителя Российской империи говорилось о снятии с должности коменданта Санкт-Петербурга Фаменцына и утверждении на его место князя Григория Урусова.
Внук Петра Первого — Петр II — вступил на престол в 1727 году в возрасте 11 лет. Он умер в 1730 году от оспы.
Глава Росархива Андрей Артизов рассказал «Российской газете», что факт подмены подлинников нескольких документов РГВИА из фонда «Канцелярия Военной коллеги» на «профессионально изготовленные муляжи» впервые был установлен в ноябре 2020 года.
По его словам, замена подлинников предположительно произошла в 1960–1970 годах при реставрации.
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