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Происшествия Грабитель напал на молодую петербурженку в подъезде дома в Сестрорецке. Видео

Грабитель напал на молодую петербурженку в подъезде дома в Сестрорецке. Видео

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7 комментариев

В Курортном районе Петербурга местного жителя заподозрили в агрессивном грабеже. Жертвой преступления стала вошедшая в подъезд девушка. Момент преступления попал на видео.

Как сообщили 5 ноября в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, инцидент произошел накануне в доме 16 по улице Токарева в Сестрорецке. Около 10 часов вечера в полицию обратилась женщина с заявлением о том, что неизвестный ударил ногой в живот ее 27-летнюю дочь, а затем выхватил у нее рюкзак. Внутри находились личные вещи и 8 тысяч рублей наличными.

Спустя два часа правоохранители задержали ранее судимого за кражу 24-летнего местного жителя, проживающего на соседней улице. Официально молодой человек не трудоустроен. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

По данным «Фонтанки», похищенное не изъято. В 2017 году подозреваемый получил условный срок по статье 158 УК «Кража».

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Комментарии
7
282556445
42 минуты
А почему его именем ещё не названа парта?
Отец Родной
5 минут
Вступительный экзамен сдавал на будущую элиту?
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