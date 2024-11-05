Грабитель напал на молодую петербурженку в подъезде дома в Сестрорецке. Видео

В Курортном районе Петербурга местного жителя заподозрили в агрессивном грабеже. Жертвой преступления стала вошедшая в подъезд девушка. Момент преступления попал на видео.
Как сообщили 5 ноября в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, инцидент произошел накануне в доме 16 по улице Токарева в Сестрорецке. Около 10 часов вечера в полицию обратилась женщина с заявлением о том, что неизвестный ударил ногой в живот ее 27-летнюю дочь, а затем выхватил у нее рюкзак. Внутри находились личные вещи и 8 тысяч рублей наличными.
Спустя два часа правоохранители задержали ранее судимого за кражу 24-летнего местного жителя, проживающего на соседней улице. Официально молодой человек не трудоустроен. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
По данным «Фонтанки», похищенное не изъято. В 2017 году подозреваемый получил условный срок по статье 158 УК «Кража».
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