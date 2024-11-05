После шести пуль стал меценатом. Петербургский угрозыск распутал кровавую историю из 90-х

Сотрудники петербургского уголовного розыска задержали подозреваемого в покушении на убийство, которое было совершено в 1993 году. Ехать за фигурантом пришлось в Калужскую область. Жертва нападения сейчас живет там же, творя добрые дела. Подробности стали известны ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 ноября.

В начале сентября 1993 года из квартиры на улице Орджоникидзе госпитализировали 23-летнего спортсмена. Молодой человек получил 6 огнестрельных ранений — пули попали в голову, грудь, плечо и поясницу. Спусковым крючком для конфликта послужил денежный долг. Пострадавшего спасли, а расследование дела забуксовало на долгие годы.

На днях в Калужской области задержали подозреваемого. Сегодня ему 54 года, мужчина неофициально работает охранником на стройке. По данным «Фонтанки», в 1995 году он был судим за вымогательство у сотрудника «Северного инвестиционного дома». Гражданин был задержан с подельником в офисе компании в момент передачи 700 долларов.

Что касается выжившего потерпевшего, то он ведет неприметную жизнь в одной из деревень Калужской области. В Сети сохранилась статья о нем, в которой он предстает как истинный христианин и благотворитель. На собственные деньги бывший спортсмен построил часовню, а затем взялся за возведение спортивного комплекса для детей. Рядом разбил фруктовый сад.