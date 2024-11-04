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Афиша Plus «Не может билет стоить месячный оклад». Николай Цискаридзе выступил за доступность государственных театров

«Не может билет стоить месячный оклад». Николай Цискаридзе выступил за доступность государственных театров

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13 комментариев

Ректор Академии русского балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе, выступая на лекции в рамках просветительского марафона «Знание.Первые» 4 ноября, высказался против непомерно высоких цен на билеты в главные театры страны.

«Не может билет на спектакль стоить столько, сколько составляет месячный оклад человека. Это ненормально», — цитирует слова Цискаридзе РИА «Новости».

Ректор АРБ рассудил, что сегодня попасть в театр могут только очень состоятельные люди — меж тем места в зале того же Большого театра остаются пустыми, потому что билеты разбирают спекулянты.

«Это наши налоги содержат все эти театры, поэтому для нас это должно быть доступно», — рассудил Цискаридзе, упомянув, что «из бюджета и других источников Большой театр получает почти 5 миллиардов рублей».

«Это не маленькие деньги совсем, — оценил он. — Я считаю, что должна быть отдельная программа по посещению для тех, кто хочет».

Просветительский марафон «Знание.Первые» — проект Российского общества «Знание» и площадка для открытой дискуссии молодёжи с выдающимися людьми. Проходит в Москве с 4 по 6 ноября.

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Комментарии
13
Evil Dogooder
1 час
> меж тем места в зале того же Большого театра остаются пустыми А вот это самый правильный момент. Нужно официально внести какое-то правило, говорящее о том, что пустых мест в зале быть не должно. Остались пустые? Задерживаем спектакль на 15 минут и продаём их с дисконтом строго в руки пришедшим, или что-то в этом роде. А то ставят билеты за несколько десятков тыщ, а зал потом пустой — а потом "ой-ай, дайте ещё денег из бюджета". Не из того элитарное развлечение делают, ой не из того.
Игорь Протасов
25 минут
Театр у глубинных не в почёте... им, скорее, цирк с конями подавай :-)
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