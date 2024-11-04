«Не может билет стоить месячный оклад». Николай Цискаридзе выступил за доступность государственных театров

Ректор Академии русского балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе, выступая на лекции в рамках просветительского марафона «Знание.Первые» 4 ноября, высказался против непомерно высоких цен на билеты в главные театры страны.

«Не может билет на спектакль стоить столько, сколько составляет месячный оклад человека. Это ненормально», — цитирует слова Цискаридзе РИА «Новости» .

Ректор АРБ рассудил, что сегодня попасть в театр могут только очень состоятельные люди — меж тем места в зале того же Большого театра остаются пустыми, потому что билеты разбирают спекулянты.

«Это наши налоги содержат все эти театры, поэтому для нас это должно быть доступно», — рассудил Цискаридзе, упомянув, что «из бюджета и других источников Большой театр получает почти 5 миллиардов рублей».

«Это не маленькие деньги совсем, — оценил он. — Я считаю, что должна быть отдельная программа по посещению для тех, кто хочет».