Уставший водитель маршрутки, которая перевернулась под Тосно, стал фигурантом уголовного дела

ГУ МВД по Петербургу и области возбудило уголовное дело о нарушении ПДД в отношении водителя маршрутки. Следствие считает, что пассажир погиб по его вине.

О возбуждении дела 4 ноября сообщает пресс-служба Главка. Установлено, что накануне вечером 33-летний водитель потерял управление, маршрутку развернуло в обратном направлении, после чего она упала в левый кювет.

В салоне было 7 пассажиров. Один из них скончался на месте, двоих увезли в больницы. Остальные уехали с места аварии самостоятельно.

Как сообщалось ранее, водителя за последний год четыре раза привлекали за плохое техническое состояние транспорта, на котором он ездил. После аварии на него был составлен протокол за нарушение режима отдыха.