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Происшествия Один погиб, четверо пострадали из-за съезда в кювет под Тосно маршрутки. Водитель устал

Один погиб, четверо пострадали из-за съезда в кювет под Тосно маршрутки. Водитель устал

1 994
2 комментария

Четверо пассажиров маршрутки, которая накануне вечером перевернулась и упала в кювет, обратились за медицинской помощью. Еще один человек умер на месте.

Как стало известно «Фонтанке» 4 ноября, автобусом управлял 33-летний житель Тосно. Около восьми часов вечера ему не удалось удержать ПАЗ на трассе, он скатился в кювет в районе поселка Лисино-корпус.

74-летний мужчина умер на месте аварии. Четыре человека сами обратились за медицинской помощью в тосненскую больницу. Всех отпустили в удовлетворительном состоянии.

За последний год водителя четыре раза привлекали к ответственности за нарушение ПДД. Статья не совсем классическая — управление транспортным средством с неисправностями. В настоящее время на него составлен протокол за нарушение режима отдыха.

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Комментарии
2
385336864257
49 минут
маршрутки-зло. oтpыжкa девяностых
инкогнитто
37 минут
стоп сигнал один не работает вот и вся неисправность. режим труда и отдыха нарушен из за работодателя! - все что нужно знать о вест сервисе и такси который свалился в мойку тоже по причине усталости и является частью питеравто
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