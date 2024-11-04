Один погиб, четверо пострадали из-за съезда в кювет под Тосно маршрутки. Водитель устал

Четверо пассажиров маршрутки, которая накануне вечером перевернулась и упала в кювет, обратились за медицинской помощью. Еще один человек умер на месте.

Как стало известно «Фонтанке» 4 ноября, автобусом управлял 33-летний житель Тосно. Около восьми часов вечера ему не удалось удержать ПАЗ на трассе, он скатился в кювет в районе поселка Лисино-корпус.

74-летний мужчина умер на месте аварии. Четыре человека сами обратились за медицинской помощью в тосненскую больницу. Всех отпустили в удовлетворительном состоянии.

За последний год водителя четыре раза привлекали к ответственности за нарушение ПДД. Статья не совсем классическая — управление транспортным средством с неисправностями. В настоящее время на него составлен протокол за нарушение режима отдыха.