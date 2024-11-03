Маршрутный автобус в Ленобласти съехал в кювет и перевернулся. Есть погибший

Маршрутный автобус 3 ноября съехал в кювет и перевернулся в районе поселка Строение Тосненского района Ленинградской области. О ДТП сообщает Аварийно-спасательная служба региона.

В результате аварии погиб один человек — был ли это водитель или кто-либо из пассажиров, не уточняется. Спасатели деблокировали погибшего и передали его полиции.

Источник: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области







Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. По информации 47news, в ДТП попал автобус маршрута № 313 перевозчика «Вест-Сервис».