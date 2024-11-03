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Происшествия Маршрутный автобус в Ленобласти съехал в кювет и перевернулся. Есть погибший

Маршрутный автобус в Ленобласти съехал в кювет и перевернулся. Есть погибший

3 648
3 комментария

Маршрутный автобус 3 ноября съехал в кювет и перевернулся в районе поселка Строение Тосненского района Ленинградской области. О ДТП сообщает Аварийно-спасательная служба региона.

В результате аварии погиб один человек — был ли это водитель или кто-либо из пассажиров, не уточняется. Спасатели деблокировали погибшего и передали его полиции.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. По информации 47news, в ДТП попал автобус маршрута № 313 перевозчика «Вест-Сервис».

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ДТП Ленобласть Маршрутный автобус
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Комментарии
3
280306928
20 минут
Погибшего передали полиции. Допрашивать будут?
Гость
46 минут
Евгения Авербах и зачем писать эту новость, если ничего не известно
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