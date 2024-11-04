Хоррор под Парижем: пассажирам поезда отрубили руку и разбили череп

По меньшей мере четверо пострадали в пригородном поезде Парижа ранним утром 4 ноября — сообщает Independent.
Источник AFP рассказал, что дело было в 8 утра и драку затеяли «очень молодые люди» с топором. У одного из пострадавших якобы отрублена рука, другому раскололи череп.
Поезд был остановлен на станции RER Озуар-ла-Феррьер, о возможных нарушениях движения на ветке пассажиров предупредили в соцсетях.
Мировые СМИ уже окрестили произошедшее «хоррором». Причина драки неизвестна.
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