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Происшествия Хоррор под Парижем: пассажирам поезда отрубили руку и разбили череп

Хоррор под Парижем: пассажирам поезда отрубили руку и разбили череп

3 332
9 комментариев

По меньшей мере четверо пострадали в пригородном поезде Парижа ранним утром 4 ноября — сообщает Independent.

Источник AFP рассказал, что дело было в 8 утра и драку затеяли «очень молодые люди» с топором. У одного из пострадавших якобы отрублена рука, другому раскололи череп.

Поезд был остановлен на станции RER Озуар-ла-Феррьер, о возможных нарушениях движения на ветке пассажиров предупредили в соцсетях.

Мировые СМИ уже окрестили произошедшее «хоррором». Причина драки неизвестна.

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Комментарии
9
VKuser15335355
10 минут
Ох как у них страшно .. То ли дело у нас ничего такого никогда не происходит.
Антишерсть
57 минут
Эх, традиционные европейские ценности…
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