Хоррор под Парижем: пассажирам поезда отрубили руку и разбили череп

По меньшей мере четверо пострадали в пригородном поезде Парижа ранним утром 4 ноября — сообщает Independent.

Источник AFP рассказал, что дело было в 8 утра и драку затеяли «очень молодые люди» с топором. У одного из пострадавших якобы отрублена рука, другому раскололи череп.

Поезд был остановлен на станции RER Озуар-ла-Феррьер, о возможных нарушениях движения на ветке пассажиров предупредили в соцсетях.

Мировые СМИ уже окрестили произошедшее «хоррором». Причина драки неизвестна.