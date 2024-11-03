Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода

переменная облачность, без осадков

ощущается как -2

2 м/c,

сев.

 754мм 95%
Подробнее
1 Пробки
USD 97,55
EUR 106,14
Новая станция метро
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Канье едет в Петербург?
Кому повысят пенсии
Экскаватор федерального масштаба
Рейтинги "Фонтанки"
Финляндия Процесс по делу о конфискации недвижимости РФ в Финляндии может занять годы. Жильцов выгонять не будут

Процесс по делу о конфискации недвижимости РФ в Финляндии может занять годы. Жильцов выгонять не будут

1 396
4 комментария

Судебный процесс по делу о конфискации российской недвижимости в Финляндии может растянуться на годы — в течение этого времени ни один из арестованных объектов нельзя будет продать.

Издание Yle со ссылкой на заявление профессора публичного права Университета Восточной Финляндии Томи Воутилайнена отмечает, что конфискация на данном этапе никак не повлияет на использование недвижимости — если на объекте проживали люди, они могут там оставаться до конца процесса и окончательного решения суда. Временные обеспечительные меры не должны напрямую влиять на деятельность жильцов.

Воутилайнен также предположил, что обжалование решений еще больше затянет процесс.

Ранее служба судебных приставов Финляндии вынесла ограничительные меры по более чем 40 объектам недвижимости, принадлежащим России. В общей сложности арестовали имущество на сумму свыше 35 миллионов евро. Также власти Финляндии арестовали земельный участок Российского центра науки и культуры по иску украинского «Нафтогаза». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет оспаривать эти решения в суде. РФ направила Финляндии две ноты протеста.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Финляндия Конфискация имущества Недвижимость РФ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
55 минут
А что выгонять то не будут. Спросили бы под камеры хотят ли патриоты в Россию. Думаю, что патриоты заканчиваются тогда, когда заканчиваются деньги.
Гость
1 час
Однако, головоломка, принадлежит РФ, кто-то там живёт и, получается, работает (ведь надо как-то ком. услуги оплачивать)), получает зарплату но, вроде, переводы же туда не работают? Не, без 0,5 не разобрать..)
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00
Новости компаний
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Новости компаний
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
ТОП 5
Новости компаний
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов
1 ноября, 18:00
Царскосельские холмы — территория детства
1 ноября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30
БСПБ для бизнеса: бесплатные переводы до 1 млн рублей и бесплатное обслуживание при открытии счета
1 ноября, 16:45
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звёзд»
1 ноября, 16:17
Объявлены торги по распределению квот на вылов камчатского краба
1 ноября, 15:54
«Строительный трест» обновил фирменный стиль и представил новый логотип
1 ноября, 14:05
Добрые соседи «Образцовых кварталов»
31 октября, 18:00