Процесс по делу о конфискации недвижимости РФ в Финляндии может занять годы. Жильцов выгонять не будут

Судебный процесс по делу о конфискации российской недвижимости в Финляндии может растянуться на годы — в течение этого времени ни один из арестованных объектов нельзя будет продать.

Издание Yle со ссылкой на заявление профессора публичного права Университета Восточной Финляндии Томи Воутилайнена отмечает, что конфискация на данном этапе никак не повлияет на использование недвижимости — если на объекте проживали люди, они могут там оставаться до конца процесса и окончательного решения суда. Временные обеспечительные меры не должны напрямую влиять на деятельность жильцов.

Воутилайнен также предположил, что обжалование решений еще больше затянет процесс.

Ранее служба судебных приставов Финляндии вынесла ограничительные меры по более чем 40 объектам недвижимости, принадлежащим России. В общей сложности арестовали имущество на сумму свыше 35 миллионов евро. Также власти Финляндии арестовали земельный участок Российского центра науки и культуры по иску украинского «Нафтогаза». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет оспаривать эти решения в суде. РФ направила Финляндии две ноты протеста.