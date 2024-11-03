Канье Уэст правда едет в Петербург? Что известно о будто бы объявленном ноябрьском концерте

Источник: Ashley Landis / AP/TASS







Телеграм-каналы реанимировали слухи о концерте американского рэпера Канье Уэста в России. Причем прописали его в Петербурге на «Газпром Арене». «Фонтанка» поговорила с крупнейшими промоутерами о том, насколько это реально.

В конце июня в медиа появилась информация о приезде культового рэпера Уэста в Москву. Музыкальный продюсер Яна Рудковская написала тогда: «Скрестили пальцы на шоу в Лужниках. Мои ставки если оно будет — то 80 тысяч sold out за три дня». И вот настал этот день. В «Лужниках» всю информацию опровергли, но рэпер действительно приехал в Москву, только по случаю дня рождения его друга, российского дизайнера Гоши Рубчинского.

Ничего не случилось, но 3 ноября о том, что концерт всё же состоится, но уже не в Москве, а в Петербурге, пишет «База». Ни точной даты, ни организатора, ни источника информации телеграм-канал не приводит. Но инсайдеры канала говорят о том, что уже через неделю в продаже будут билеты, а через две недели состоится и само шоу. Информация подана с оговоркой: «может приехать», «билеты могут поступить».

«Насколько я знаю, это вполне вероятно», — заявил «Фонтанке» Михаил Шурыгин, основатель компании NCA, которая в разные годы устраивала в РФ концерты таких звезд, как Rammstein, Мадонна, Кайли Миноуг, Джо Кокер, Робби Уильямс. На вопрос о том, кто бы мог такое организовать, предложил обратить внимание на «Арт-Лайф», которое входит в корпорацию PMI.

Президент PMI Евгений Финкельштейн, мягко говоря, усомнился в том, что шоу подобного масштаба можно организовать в такие краткие сроки. «Такие концерты не делаются ни за две с половиной недели, ни за неделю. Я знаю ситуацию хорошо, и я не вижу никакого концерта, и главное, чтобы люди не повелись в очередной раз на то, что он приедет в ближайшее время. Могу сказать, что, скорее всего, к сожалению, это воспаленная фантазия», — рассказал глава PMI.

«База» указывает, что фирма, организующая выступление рэпера, «не очень известна» и что ее «обвиняли в махинациях, однако летом этого года она смогла привезти музыкантов из США в Воронеж».

В середине октября «Национальная служба новостей» писала о том, что сам Канье Уэст остановился на концертном агентстве Force Events, которое основано менее года назад и уставный капитал которого составляет 10 тысяч рублей. Глава компании Игорь Логачев тогда решил сохранить интригу насчет того, планируется ли выступление Канье в будущем. В кратком диалоге с «Фонтанкой» Логачев сам обратился с вопросом к корреспонденту: «А вы сами верите — не верите?» Этот же вопрос переадресуем нашим читателям.