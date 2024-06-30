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    Концерта не будет. Организаторы опровергли информацию о выступлении Канье Уэста в Лужниках

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    Приехавший в Москву американский рэпер Канье Уэст не планирует давать концерты. Об этом 30 июня сообщили представители крупнейших организаторов выступлений.

    Президент PMI Евгений Финкельштейн заявил РИА Новости, что он не в курсе, с какой целью американский рэпер приехал в Москву. «Я не в курсе. У нас всё знает только Яна Рудковская», — сказал он.

    Сведения о выступлении Канье Уэста в России не соответствует действительности, сообщил ТАСС гендиректор организующего выступления зарубежных звезд в РФ концертного агентства TCI Эдуард Ратников. По его словам, пару месяцев назад рэпер заявил о желании выступить в России, после чего с ним связывались разные промоутеры, в том числе он сам и глава компании SAV Entertainment Надя Соловьева. Но всё закончилось ничем. По его словам, в Лужниках информацию о предстоящем выступлении также опровергли.

    Ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что Канье Уэст приехал в Москву. «Скрестили пальцы по шоу в Лужниках», — написала она.

    Журнал «Москвичка» выяснил, что Канье Уэст прилетел на празднование дня рождения своего друга и главного дизайнера своего бренда Гоши Рубчинского.

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