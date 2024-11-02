У метро «Беговая» скопились километровые пробки на выезд из города и очередь из автобусов

На севере Петербурга в районе станции метро «Беговая» вечером 2 ноября образовались километровые пробки в сторону выезда из города. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Источник: читатель «Фонтанки» Павел







Пробки сковали Приморское шоссе от места примыкания к Беговой улице и до Лахтинской гавани, а также улицу Савушкина от Беговой улицы до примыкания к Приморскому шоссе.

Источник: Яндекс.Пробки







Согласно данным сервиса, на Приморском шоссе проводятся работы по прокладке инженерных сетей.

Как рассказал читатель «Фонтанки» Павел, на Савушкина в сторону выезда из города в пробке застряли и несколько десятков автобусов.