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Город У метро «Беговая» скопились километровые пробки на выезд из города и очередь из автобусов

У метро «Беговая» скопились километровые пробки на выезд из города и очередь из автобусов

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1 комментарий

На севере Петербурга в районе станции метро «Беговая» вечером 2 ноября образовались километровые пробки в сторону выезда из города. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Пробки сковали Приморское шоссе от места примыкания к Беговой улице и до Лахтинской гавани, а также улицу Савушкина от Беговой улицы до примыкания к Приморскому шоссе.

Согласно данным сервиса, на Приморском шоссе проводятся работы по прокладке инженерных сетей.

Как рассказал читатель «Фонтанки» Павел, на Савушкина в сторону выезда из города в пробке застряли и несколько десятков автобусов.

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Комментарии
1
мурзилка35
27 минут
Из "лазурных"?
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