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Общество Поезда в Калининград пойдут по новому расписанию: «не более 300 человек, без высадки и посадки»

Поезда в Калининград пойдут по новому расписанию: «не более 300 человек, без высадки и посадки»

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4 комментария

Поезда из Петербурга и Москвы в Калининград и обратно изменят расписание зимой, сообщили Российские железные дороги в своём Telegram-канале.

Как говорится в сообщении от 2 ноября, с 15 декабря поезд № 80/79 Калининград — Санкт-Петербург будет отправляться из Калининграда в 07:25 (вместо 15:47) и из Петербурга — в 18:06 (вместо 10:03).

Фирменный поезд № 29/30 «Янтарь» Москва — Калининград из столицы будет уходить в 20:39 (вместо 19:57). Из Калининграда время останется прежним. А поезд № 147/148 Москва — Калининград будет отправляться из Москвы на минуту раньше, в 14:14.

Причина изменений расписания не раскрывается. Но ограничения со стороны Литвы, о которых рассказывала «Фонтанка», остаются в силе.

«Поезда следуют по территории Литвы без посадки и высадки пассажиров. В каждом составе могут проезжать не более 300 человек», — напомнили в РЖД.

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Комментарии
5
Evil Dogooder
48 минут
А про 300 человек — это ограничение по фактической вместимости вагонов, или навязанное Литвой?
Гость
35 минут
Как поездка Ленина в пломбированном вагоне через Германию в 1917 году.)))
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