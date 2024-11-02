Поезда в Калининград пойдут по новому расписанию: «не более 300 человек, без высадки и посадки»

Поезда из Петербурга и Москвы в Калининград и обратно изменят расписание зимой, сообщили Российские железные дороги в своём Telegram-канале.

Как говорится в сообщении от 2 ноября, с 15 декабря поезд № 80/79 Калининград — Санкт-Петербург будет отправляться из Калининграда в 07:25 (вместо 15:47) и из Петербурга — в 18:06 (вместо 10:03).

Фирменный поезд № 29/30 «Янтарь» Москва — Калининград из столицы будет уходить в 20:39 (вместо 19:57). Из Калининграда время останется прежним. А поезд № 147/148 Москва — Калининград будет отправляться из Москвы на минуту раньше, в 14:14.

Причина изменений расписания не раскрывается. Но ограничения со стороны Литвы, о которых рассказывала «Фонтанка», остаются в силе.

«Поезда следуют по территории Литвы без посадки и высадки пассажиров. В каждом составе могут проезжать не более 300 человек», — напомнили в РЖД.