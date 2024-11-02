В Парголово к 2028 году построят новую газовую котельную

Источник: предоставлено ГК «Дальпитерстрой»







Группа компаний «Дальпитерстрой» получила разрешение на строительство в Парголово новой газовой котельной мощностью 40 МВт. Тепловой узел будет располагаться на юго-востоке от дома на Тихоокеанской ул., 14, корп. 2, стр. 1. Предполагается, что котельная будет обслуживать застройку, которая появится на прилегающих участках в будущем, а также объекты социальной инфраструктуры, в частности взрослую поликлинику. Ее проект уже подготовлен, прошел согласование, идет работа над заключением соглашения с городскими властями. Завершить строительство котельной планируется в 2028 году.

Новая котельная будет состоять из четырех котлов мощностью по 10 МВт каждый, предусмотрена резервная дизель-генераторная станция на случай аварии. Оборудование будет работать в автоматическом режиме, без персонала. При этом будет использоваться закрытая система водоснабжения с теплообменниками в домах — это позволит поставлять горячую воду хорошего качества.