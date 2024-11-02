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ЖКХ Строительство В Парголово к 2028 году построят новую газовую котельную

В Парголово к 2028 году построят новую газовую котельную

Она будет обслуживать дома и поликлинику, которые будут построены рядом.

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1 комментарий

Группа компаний «Дальпитерстрой» получила разрешение на строительство в Парголово новой газовой котельной мощностью 40 МВт. Тепловой узел будет располагаться на юго-востоке от дома на Тихоокеанской ул., 14, корп. 2, стр. 1. Предполагается, что котельная будет обслуживать застройку, которая появится на прилегающих участках в будущем, а также объекты социальной инфраструктуры, в частности взрослую поликлинику. Ее проект уже подготовлен, прошел согласование, идет работа над заключением соглашения с городскими властями. Завершить строительство котельной планируется в 2028 году.

Новая котельная будет состоять из четырех котлов мощностью по 10 МВт каждый, предусмотрена резервная дизель-генераторная станция на случай аварии. Оборудование будет работать в автоматическом режиме, без персонала. При этом будет использоваться закрытая система водоснабжения с теплообменниками в домах — это позволит поставлять горячую воду хорошего качества.

Это будет второй тепловой узел от застройщика в этом микрорайоне. Всего же в активе ГК «Дальпитерстрой» 6 введенных в эксплуатацию котельных в Петербурге, в том числе в Парголово, Шушарах и Ленсоветовском. Еще две находятся в стадии разработки.

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Комментарии
1
VKuser174198221
2 часа
опять рассказ о светлом будущем....
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