Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-2°

ясная погода, без осадков

ощущается как -5

1 м/c,

с-з.

 751мм 87%
Подробнее
3 Пробки
USD 97,44
EUR 105,84
Куда пойти на выходных
Растут штрафы за проезд
Промышленный Петербург
Что изменилось с ноября
Бензин за 60 рублей
Почему дорожает молочка
Рейтинги "Фонтанки"
Город Механика подорожания трусов и молока, хиджабы во Владимирской области и вологодский «сухой закон»

Механика подорожания трусов и молока, хиджабы во Владимирской области и вологодский «сухой закон»

1 512
2 комментария

Так ли честен «Честный знак», почему дорожает молочная продукция и зачем на самом деле подняли ключевую ставку. Самые обсуждаемые петербуржцы — бывший «самый вежливый полицейский» Руслан Сентемов и бывший депутат ЗакСа Борис Вишневский*.

Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом ВИШНЕВСКИМ БОРИСОМ ЛАЗАРЕВИЧЕМ либо касается деятельности иностранного агента ВИШНЕВСКОГО БОРИСА ЛАЗАРЕВИЧА.

Депутат Госдумы Адам Делимханов хочет добиться отмены запрета хиджабов в школах Владимирской области. А губернатор Вологодской области Георгий Филимонов решил сократить время продажи крепкого алкоголя в будни с 12:00 до 14:00.

Эти новости собрали больше всего комментариев. А ваши реакции обсудили главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков и ведущая Венера Галеева.

*Борис Вишневский — признан иностранным агентом в РФ.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE8
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED15
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Абрикосов
1 час
что бы не было подобных "недопониманий" по поводу хиджабов и прочего - Церковь должна быть Отделена от Государства!!! Полностью, не быть одним из его институтов, а вести свою деятельность параллельно если она на вредоносна! А смешение образования и религиозного воспитания вариант тупиковый! ни к чему хорошему не приведет!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
БСПБ для бизнеса: бесплатные переводы до 1 млн рублей и бесплатное обслуживание при открытии счета
1 ноября, 16:45
Новости компаний
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звёзд»
1 ноября, 16:17
Новости компаний
«Строительный трест» обновил фирменный стиль и представил новый логотип
1 ноября, 14:05
ТОП 5
Новости компаний
Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов
1 ноября, 18:00
Царскосельские холмы — территория детства
1 ноября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30
БСПБ для бизнеса: бесплатные переводы до 1 млн рублей и бесплатное обслуживание при открытии счета
1 ноября, 16:45
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звёзд»
1 ноября, 16:17
Объявлены торги по распределению квот на вылов камчатского краба
1 ноября, 15:54
«Строительный трест» обновил фирменный стиль и представил новый логотип
1 ноября, 14:05
Добрые соседи «Образцовых кварталов»
31 октября, 18:00
«Петербургтеплоэнерго» получило паспорта готовности к работе в осенне-зимний период
31 октября, 16:13
19 тысяч растений — в «Северной короне» завершилось благоустройство
31 октября, 15:30
Бесплатный вход на выставку Никаса Сафронова в Петропавловской крепости
31 октября, 14:00
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20