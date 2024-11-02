Так ли честен «Честный знак», почему дорожает молочная продукция и зачем на самом деле подняли ключевую ставку. Самые обсуждаемые петербуржцы — бывший «самый вежливый полицейский» Руслан Сентемов и бывший депутат ЗакСа Борис Вишневский*.

Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом ВИШНЕВСКИМ БОРИСОМ ЛАЗАРЕВИЧЕМ либо касается деятельности иностранного агента ВИШНЕВСКОГО БОРИСА ЛАЗАРЕВИЧА.

Депутат Госдумы Адам Делимханов хочет добиться отмены запрета хиджабов в школах Владимирской области. А губернатор Вологодской области Георгий Филимонов решил сократить время продажи крепкого алкоголя в будни с 12:00 до 14:00.

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