В Петербурге пятничные пробки достигли 7 баллов. Такая дорожная обстановка будет держаться в ближайшие два часа

Источник: «Яндекс.Карты»







Пятничные пробки на дорогах Санкт-Петербурга достигли 7 баллов. Для конца недели это на 1 балл больше обычного. Такая дорожная ситуация фиксировалась сегодня раньше наступления часа пик сервисом «Яндекс.Пробки».

По состоянию на 16:30 6-7-балльные пробки наблюдались на Московском шоссе по направлению из центра и в центр. Такая ситуация не очень характерна для этой магистрали. Невский проспект начал вставать в пробки ближе к вечеру в обе стороны.

Весьма длительные пробки сегодня были замечены на Софийской улице. Сейчас в районе КАД на ней также наблюдаются автомобильные заторы. На Парашютной улице в пятницу вечером машинам пришлось простоять в пробке около 40 минут. На данный момент напряженная дорожная обстановка там сохраняется по обоим направлениям.

Судя по сервису «Яндекс.Карты», большие пробки сейчас образовались на Каменноостровском проспекте, Пироговской и Выборгской набережных. Традиционно машины стоят в районе площади Восстания и около станции метро «Площадь Александра Невского-1».