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Общество В российской Арктике пропал остров Месяцева в архипелаге Земля Франца-Иосифа

В российской Арктике пропал остров Месяцева в архипелаге Земля Франца-Иосифа

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13 комментариев

Ледяное образование, которое ранее называлось остров Месяцева, располагавшееся в районе острова Ева-Лив архипелага Земля Франца-Иосифа в Арктике, исчезло со спутниковых снимков. Об этом говорится на сайте Российского географического общества.

Остров Месяцева образовался из одноименного полуострова в результате таяния ледника на острове Ева-Лив еще до 1995 года, и его история стала настоящим «геологическим детективом». Ещё недавно существовавший мыс Месяцева отделил от Большой земли широкий пролив, после чего площадь нового острова начала быстро сокращаться, а летом 2021 года его поверхность сменила цвет с привычного белого на тёмный, что заставило специалистов предположить, что на поверхность вышли коренные породы. Но все оказалось не так просто. Учёные выдвинули две основные версии: ветрового переноса и таяния «пылевого слоя».

Разгадать загадку происхождения пыли мог бы химический анализ образцов, собранных с поверхности ледника, и специалисты продолжили наблюдать за его судьбой.

Однако в течение нескольких лет наблюдений площадь острова, недавно являвшегося мысом, стремительно сокращалась. 19 августа 2015 года она составляла около 53 га, а уже 12 августа 2024 года на снимках был заметен лишь маленький ледяной островок размером 3 га. 13 сентября 2024 года и он окончательно исчез со снимков.

Наблюдатели предположили, что в арктических регионах потепление климата приводит к таянию ледников и повышению уровня моря, что вызывает эрозию береговой линии и исчезновение некоторых форм рельефа.

В дальнейшем для подтверждения исчезновения острова Месяцева и выявления возможных изменений в рельефе морского дна потребуются дополнительные исследования. Наблюдение также свидетельствует о необходимости коррекции навигационных карт для организации движения судов в районе архипелага Франца-Иосифа. Однако уже сейчас с уверенностью можно констатировать, что глобальное потепление наиболее заметно в Арктике и существенно сказывается на очертаниях береговой линии северных морей.

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ПО ТЕМЕ
Остров Месяцева Глобальное потепление Арктика Земля Франца-Иосифа Таяние льдов Российское географическое общество
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AEG1
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- Трифон Степанович, а ведь земли-то этой нет! - Как? А птички куда летят? - А птички - твари неразумные, мало ли куда их занесет нелегкая! - Нет! У меня сердце вещует - они на ту землю летят. - Нету, нет там земли! - Пойдешь посмотришь - вдруг есть! Вот будет сюрприз-то!.. © "Земля Санникова"
Игорь Протасов
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