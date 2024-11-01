В российской Арктике пропал остров Месяцева в архипелаге Земля Франца-Иосифа

Ледяное образование, которое ранее называлось остров Месяцева, располагавшееся в районе острова Ева-Лив архипелага Земля Франца-Иосифа в Арктике, исчезло со спутниковых снимков. Об этом говорится на сайте Российского географического общества.

Остров Месяцева образовался из одноименного полуострова в результате таяния ледника на острове Ева-Лив еще до 1995 года, и его история стала настоящим «геологическим детективом». Ещё недавно существовавший мыс Месяцева отделил от Большой земли широкий пролив, после чего площадь нового острова начала быстро сокращаться, а летом 2021 года его поверхность сменила цвет с привычного белого на тёмный, что заставило специалистов предположить, что на поверхность вышли коренные породы. Но все оказалось не так просто. Учёные выдвинули две основные версии: ветрового переноса и таяния «пылевого слоя».

Разгадать загадку происхождения пыли мог бы химический анализ образцов, собранных с поверхности ледника, и специалисты продолжили наблюдать за его судьбой.

Однако в течение нескольких лет наблюдений площадь острова, недавно являвшегося мысом, стремительно сокращалась. 19 августа 2015 года она составляла около 53 га, а уже 12 августа 2024 года на снимках был заметен лишь маленький ледяной островок размером 3 га. 13 сентября 2024 года и он окончательно исчез со снимков.

Наблюдатели предположили, что в арктических регионах потепление климата приводит к таянию ледников и повышению уровня моря, что вызывает эрозию береговой линии и исчезновение некоторых форм рельефа.

В дальнейшем для подтверждения исчезновения острова Месяцева и выявления возможных изменений в рельефе морского дна потребуются дополнительные исследования. Наблюдение также свидетельствует о необходимости коррекции навигационных карт для организации движения судов в районе архипелага Франца-Иосифа. Однако уже сейчас с уверенностью можно констатировать, что глобальное потепление наиболее заметно в Арктике и существенно сказывается на очертаниях береговой линии северных морей.