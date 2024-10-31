В России снимут мистический сериал о Менделееве

Сериал о жизни ученого Дмитрия Менделеева и о его открытиях, включая периодическую систему химических элементов — «таблицу Менделеева», планирует снять кинокомпания «Марс Медиа». Об этом рассказали в соцсетях студии 31 октября.
«Дмитрий Иванович Менделеев — русский ученый-энциклопедист, выдающийся химик, физик, экономист, геолог, педагог, гений, далеко опередивший своё время. Илон Маск XIX века», — замотивировали такой выбор на студии.
Жанр сериала там определяют как «мистическую биографическую драму», в ней будет 8 серий. Сценарий пишет Мария Сапрыкина («Угрюм-река»). Продюсеры проекта — Рубен Дишдишян, Юлия Иванова и Арам Мовсесян.
Сейчас проект на стадии разработки, к съемкам планируется приступить в 2025 году. Имени режиссера пока не сообщается.
Среди проектов «Марс Медиа» — фильмы «Мастер и Маргарита», «Т-34», «Аритмия», сериалы «Чики», «Великая» и «Великая. Золотой век»,
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