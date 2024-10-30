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Общество В Кремле прокомментировали ограничение продажи алкоголя в Вологодской области и рассказали, будет ли подобное введено по России

В Кремле прокомментировали ограничение продажи алкоголя в Вологодской области и рассказали, будет ли подобное введено по России

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25 комментариев

В России не планируют ограничивать время продажи алкоголя. В Кремле подобных разговоров не ведут. Об этом 30 октября сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«У нас были различные опыты на этот счет в нашей стране, я имею в виду, в Советском Союзе. Опыт весьма красноречивый и очень легко поддается анализу», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь Путина назвал временные ограничения продажи алкоголя в Вологодской области «прерогативой региональных властей».

29 октября губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил о планируемом нововведении: с марта следующего года жители региона, как предполагается, смогут покупать спиртное с понедельника по пятницу только с 12 до 14 часов. Филимонов пояснил, что такие меры принимаются из-за роста смертности местных от алкоголя. В выходные и праздники график продажи алкоголя менять не планируют.

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Комментарии
25
Cashmare
1 час
губернатору вологодской области разрешить секс только 29 февраля исключительно с трёх часов ночи до трёх часов пяти минут ночи. а то вдруг зависимость образуется, как он будет тогда исполнять свои должностные обязанности
282799367
1 час
"назвал временные ограничения продажи алкоголя в Вологодской области «прерогативой региональных властей»." Вот с этого сепаратизм и начинается.
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