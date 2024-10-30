Рост числа кофеен в России остановился

В России период активного роста количества точек по продаже горячего кофе завершился, за год их стало больше всего на 2%. Ранее рынок развивался значительно активнее. Об этом в среду, 30 октября, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Чек Индекса».

В Москве за текущий месяц развитие одиночных заведений сократилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Развитие стали приобретать сетевые точки, пекарни и кофе-корнеры в магазинах. За пять лет в столице число объектов с кофе выросло на 8%, в регионах — на 27%.

Эксперты отмечают, что на бизнес оказывает давление растущая стоимость зерен. За последние два-три месяца закупочные цены увеличились на 30–35% в зависимости от сорта сырья. За год растворимый кофе подорожал на 8% (до 345 руб.), молотый — на 6% (375 руб.), зерновой — на 11% (844 руб.), в капсулах — на 12% (588 руб.).

Ранее «Фонтанка» писала, что кофе к концу года может подорожать на 20–30%. Причиной этого стало снижение объемов урожая у крупных мировых поставщиков из-за засухи в Бразилии и Вьетнаме. Вместе с зерном подорожали и кофемашины. Ежемесячные затраты владельцев кофеен выросли на 100–120 % за последний год, оборудование и сырье прибавили в цене в среднем в полтора-два раза.