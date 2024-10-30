«Если не читать состав, можно купить маргарин». Как выбрать хорошее сливочное масло — советы от Роскачества

В России рекордно подскочили цены на сливочное масло. По данным Росстата, только за сентябрь оно подорожало на 5,07 %, а за весь 2024 год — почти на 18 %. Сегодня разбираемся, как отличить сливочное масло хорошего качества от подделки, ведь, по прогнозам экспертов, некачественного товара на полках из-за подорожания будет всё больше.
На что обратить внимание в составе масла и как понять, качественное ли оно, нашим коллегам из Москвы объяснили эксперты Роскачества.
Как правильно читать состав сливочного масла?
В составе классического сливочного масла не должно быть ничего, кроме сливок. Таков состав масла премиум-качества. Если это масло соленое, то, естественно, в нем может быть соль. В кислосливочном масле, помимо сливок, присутствует закваска молочнокислых организмов.
По словам экспертов, в составе также допускаются некоторые добавки, например красители природного происхождения: каротин (из экстракта моркови) и аннато.
Как отличить хорошее масло от плохого?
Не гонитесь за дешевым маслом. Производитель не продаст масло даром, то есть дешевле его себестоимости. Поэтому 100-граммовая пачка масла не может стоить 30 или 40 рублей. Скорее всего, это будет либо фальсификат, либо продукт, снятый с долгосрочного хранения.
Перед покупкой внимательно прочитайте, как называется продукт. Например, крупным шрифтом на упаковке может быть написано «масло» и «сливочное», а мелким добавлено на лицевой части упаковки «молокосодержащий продукт, произведенный по технологии „масло сливочное“». В результате не очень внимательный человек купит такой продукт, думая, что это масло, а на самом деле приобретет практически маргарин или спред.
Если на упаковке написано «ГОСТ 32261», то перед вами должно быть сливочное масло, изготовленное по классической стандартной технологии, жирностью от 72,5 % и выше.
Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из Телеграм-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».