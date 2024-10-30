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Образ жизни эксперт «Если не читать состав, можно купить маргарин». Как выбрать хорошее сливочное масло — советы от Роскачества

«Если не читать состав, можно купить маргарин». Как выбрать хорошее сливочное масло — советы от Роскачества

Разбираемся, какой состав должен быть у хорошего масла и как отличить его от подделки.

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22 комментария

На сливочном масле недобросовестные производители пытаются сэкономить, нужно внимательно читать состав

В России рекордно подскочили цены на сливочное масло. По данным Росстата, только за сентябрь оно подорожало на 5,07 %, а за весь 2024 год — почти на 18 %. Сегодня разбираемся, как отличить сливочное масло хорошего качества от подделки, ведь, по прогнозам экспертов, некачественного товара на полках из-за подорожания будет всё больше.

На что обратить внимание в составе масла и как понять, качественное ли оно, нашим коллегам из Москвы объяснили эксперты Роскачества.

Как правильно читать состав сливочного масла?

В составе классического сливочного масла не должно быть ничего, кроме сливок. Таков состав масла премиум-качества. Если это масло соленое, то, естественно, в нем может быть соль. В кислосливочном масле, помимо сливок, присутствует закваска молочнокислых организмов.

По словам экспертов, в составе также допускаются некоторые добавки, например красители природного происхождения: каротин (из экстракта моркови) и аннато.

Как отличить хорошее масло от плохого?

Не гонитесь за дешевым маслом. Производитель не продаст масло даром, то есть дешевле его себестоимости. Поэтому 100-граммовая пачка масла не может стоить 30 или 40 рублей. Скорее всего, это будет либо фальсификат, либо продукт, снятый с долгосрочного хранения.

Перед покупкой внимательно прочитайте, как называется продукт. Например, крупным шрифтом на упаковке может быть написано «масло» и «сливочное», а мелким добавлено на лицевой части упаковки «молокосодержащий продукт, произведенный по технологии „масло сливочное“». В результате не очень внимательный человек купит такой продукт, думая, что это масло, а на самом деле приобретет практически маргарин или спред.

Если на упаковке написано «ГОСТ 32261», то перед вами должно быть сливочное масло, изготовленное по классической стандартной технологии, жирностью от 72,5 % и выше.

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Комментарии
22
282340562
1 час
Роспотребнадзор как обычно бездельничают, вместо того, чтоб провести закупку каждого производителя и провести анализ натурального от фальсификата и сообщить гражданам - они рекомендуют читать маркировку, которая тоже может быть ложной. Эпоха болтовни и безответственности
VKuser174198221
1 час
Да не до качества уже....Подорожало все съедобное и не на 9 процентов и не на 18...реально 20-25... Спасибо Родному президенту! А ведь нам еще Варшаву брать!
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