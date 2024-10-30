Сабадаша этапировали из Петербурга в Москву с новым обвинением

Бывшего члена Совета Федерации Александра Сабадаша этапировали из Петербурга в Москву в рамках нового уголовного дела. На этот раз он обвиняется в мошенничестве и растрате в особо крупном размере. Об этом 30 октября сообщил «Коммерсантъ» .

Мещанский суд столицы удовлетворил ходатайство следствия об избрании Сабадашу меры пресечения в виде заключения под стражу. Его обвиняют в хищении долей компании «Фьорд консалтинг» у ООО «Управляющая компания ВЛК» и растрате при банкротстве ООО «Фьорд» на сумму около 800 млн руб.

Ранее «Фонтанка» писала, что Смольнинский районный суд Петербурга закрыл уголовное дело о мошенничестве в отношении экс-председателя правления банка Сергея Сомова и его заместителя Дмитрия Гаркуши, которые были соучастниками дела вместе с Сабадашем, в связи с истечением сроков давности. Суд отпустил всех троих на свободу, но после в зал сразу пришли оперативники ФСБ и снова задержали всю троицу.

Сперва им вменили последний возможный эпизод по документам из «Таврического», на которых еще могли быть подписи фигурантов. Сроки по нему также истекли минувшим летом. Как раз в это время стало известно, что квалификацию сменили на создание преступного сообщества. Более того, надзор счел, что правильней будет сделать дело федеральным и судить фигурантов в Москве. Процесс еще не начался.