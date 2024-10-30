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Происшествия Сабадаша этапировали из Петербурга в Москву с новым обвинением

Сабадаша этапировали из Петербурга в Москву с новым обвинением

2 784
5 комментариев

Бывшего члена Совета Федерации Александра Сабадаша этапировали из Петербурга в Москву в рамках нового уголовного дела. На этот раз он обвиняется в мошенничестве и растрате в особо крупном размере. Об этом 30 октября сообщил «Коммерсантъ».

Мещанский суд столицы удовлетворил ходатайство следствия об избрании Сабадашу меры пресечения в виде заключения под стражу. Его обвиняют в хищении долей компании «Фьорд консалтинг» у ООО «Управляющая компания ВЛК» и растрате при банкротстве ООО «Фьорд» на сумму около 800 млн руб.

В настоящее время Сабадаш находится под судом по делу о хищении кредитных средств АО «Таврический банк».

Ранее «Фонтанка» писала, что Смольнинский районный суд Петербурга закрыл уголовное дело о мошенничестве в отношении экс-председателя правления банка Сергея Сомова и его заместителя Дмитрия Гаркуши, которые были соучастниками дела вместе с Сабадашем, в связи с истечением сроков давности. Суд отпустил всех троих на свободу, но после в зал сразу пришли оперативники ФСБ и снова задержали всю троицу.

Сперва им вменили последний возможный эпизод по документам из «Таврического», на которых еще могли быть подписи фигурантов. Сроки по нему также истекли минувшим летом. Как раз в это время стало известно, что квалификацию сменили на создание преступного сообщества. Более того, надзор счел, что правильней будет сделать дело федеральным и судить фигурантов в Москве. Процесс еще не начался.

Сабадаш пребывает в изоляции с 2014 года. Последний эпизод мошенничества по его общему делу и банкиров касался кредита на 75 млн рублей, выданного «Таврическим» компании «Норфолк». Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

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Александр Сабадаш Сабадаш Мошенничество Растрата Таврический
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Комментарии
5
4688643952
41 минута
долго его прессуют . Даже как то странно для подобных фигурантов. Обычно после приговора через пару лет на условочку и свободен
михаил.ру
15 минут
саша не выйдет гулять
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