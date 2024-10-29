Смольный выдал градпланы для яхт-клуба туристического кластера «Санкт-Петербург марина»

Комитет по градостроительству выдал градостроительные планы двух участков в Лисьем Носу на берегу Финского залива. На этой территории в будущем появится яхт-клуб и школа яхтенного спорта в рамках туристического кластера «Санкт-Петербург марина».

Оба градплана выданы для строительства, вид использования: водный транспорт. Участки площадью 25,5 и 9,6 га, находятся в государственной собственности и имеют вид использования «водный спорт».

«Фонтанка» показывала, как будет выглядеть туристический кластер в Горской, в рамках которого предполагается построить яхт-клуб, школу яхтенного спорта и общественное пространство с благоустроенной набережной, бассейном и аттракционами.

Площадь, на которой разместится туристический кластер, составит 160 га. Объем инвестиций в проект «Марина Санкт-Петербург» составит около 210 млрд рублей, из которых 165 млрд — инвестиционные средства, а 45 млрд — примерные затраты на строительство инфраструктуры. Власти рассчитывают, что в год проект даст дополнительно 1,3 млн туристов.

В рамках первого этапа, который предполагается завершить уже в 2026 году, будут построены школа яхтенного спорта и яхт-клуб. В рамках второго этапа, предварительный дедлайн по которому 2030 год, планируется создание общественных пространств, в том числе набережные и парковая зона вдоль Финского залива.

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