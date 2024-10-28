На объекте Wildberries — новые разборки. Вокруг склада в Рязани вырыли траншею, чтобы остановить строительство здания

Вокруг строящегося склада Wildberries в Рязани вырыли траншею, чтобы остановить работы. Пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ обвинила в попытке саботажа на объекте компанию «ВБ Девелопмент» Владислава Бакальчука.

Ранее Татьяна Ким анонсировала скорый запуск рязанского склада компании, а сегодня на месте стройки произошел конфликт.

По версии Wildberries и Russ, 28 октября сотрудники «ВБ Девелопмент» предприняли попытки противодействовать собственникам объекта — представителям Wildberries и Russ — и раскопали траншею, которая блокирует въезд и выезд техники, в том числе полиции, скорой помощи и МЧС, причинив ущерб имуществу и инфраструктуре компании. Действия «ВБ Девелопмент» пресекли представители правоохранительных органов.

Источник: MPGO

Сам же Бакальчук уверяет, что служба безопасности РВБ напала на руководителя строительства Евгения Миляева и последний был госпитализирован с травмами руки, плеча и подозрением на сотрясение. «Сотрудники службы безопасности РВБ и „ВБИ“ напали на наших сотрудников на строительной площадке на глазах у правоохранительных органов», — написал он, вновь подчеркнув, что «команда РВБ и ВБИ действует по указке Мирзоянов». Появление траншеи он не комментировал.

Источник: Владислав Бакальчук

По словам Бакальчука, строительством и покупкой материалов для склада занималась его «ВБ Девелопмент» и Wildberries и Russ не имеют прав на этот объект до завершения стройки или расторжения договора. Однако 16 октября пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ сообщила о расторжении договоров с компанией Бакальчука.

Татьяна Ким официально не комментировала инцидент.