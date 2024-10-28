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Общество Один за рулем, другой без детского кресла. В Выборгском районе заметили халатную мать на синем Hyundai

Один за рулем, другой без детского кресла. В Выборгском районе заметили халатную мать на синем Hyundai

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11 комментариев

В Выборгском районе Петербурга 28 октября заметили «ответственную» мать, которая посадила малолетнего ребенка за руль. Второе чадо женщины в этот момент сидело на переднем пассажирском сиденье без ремня и детского кресла, сообщает очевидец произошедшего в сообществе «Признавашки ДТП И ЧП Санкт-Петербург».

На кадрах, который успел запечатлеть автомобилист, можно заметить, как у женщины на коленях сидит ребенок, на вид которому не более трех лет. Пока малыш невозмутимо крутит руль, мама нажимает на педали. По правую руку от женщины — ребенок чуть постарше. По словам очевидца, автомобиль в этот момент двигался по улице Симонова, выехав от детской поликлиники.

На видеозаписи можно услышать, как автор возмущен халатностью матери и просит убрать ребенка с водительского кресла.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, полиция уже начала проверку по факту случившегося.

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Комментарии
12
UB5UKO
1 час
А представляете, какой классный гонцик получится из малыша? Он будет говорить " я с трех лет за рулем". Если доживёт, конечно, при такой маме.
asgart
1 час
нужно прав лишать, по другому не поймёт
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