Отказать во включении. С двух станций метро Петербурга снимают временный охранный статус

Две станции метро Петербурга исключают из перечня зданий, обладающих признаками объекта культурного наследия (ОКН). Их ждет снос. Речь идет о станциях «Электросила» и «Парк Победы» — проекты соответствующих распоряжений КГИОП опубликованы 28 октября. Их одновременно отказываются включать в реестр выявленных ОКН и вычеркивают из реестра объектов с признаками ОКН (именно в нем находятся здания, пока решается их участь). В обоих случаях решение принято на основании «заключения о наличии (отсутствии) историко-культурной ценности объекта».

«Фонтанка» писала о том, что комиссия приняла отрицательное решение по этим двум станциям метро. Дело в том, что и «Парк Победы», и «Электросилу» ждет полная реконструкция, а по сути — снос и строительство нового вестибюля. Заявление о включении их в список выявленных ОКН подавал один и тот же человек — очевидно, в расчете спасти здания этим охранным статусом. Точно так же пытались отменить снос «Фрунзенской», которая построена одновременно с этими станциям метро по общему проекту и которая сейчас снесена для строительства нового здания с единым диспетчерским центром метрополитена.