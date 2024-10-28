Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+9°

облачно, без осадков

ощущается как +6

4 м/c,

ю-з.

 758мм 83%
Подробнее
6 Пробки
USD 97,23
EUR 105,22
Когда начнут строить Широтную
Что говорят пострадавшие на Восстания
Промышленный Петербург
СКА и Спартак поссорились
Будет ли в Грузии Майдан
Куда сводить ребенка на каникулах
Рейтинги "Фонтанки"
Город Отказать во включении. С двух станций метро Петербурга снимают временный охранный статус

Отказать во включении. С двух станций метро Петербурга снимают временный охранный статус

1 470
2 комментария

Две станции метро Петербурга исключают из перечня зданий, обладающих признаками объекта культурного наследия (ОКН). Их ждет снос.

Речь идет о станциях «Электросила» и «Парк Победы» — проекты соответствующих распоряжений КГИОП опубликованы 28 октября. Их одновременно отказываются включать в реестр выявленных ОКН и вычеркивают из реестра объектов с признаками ОКН (именно в нем находятся здания, пока решается их участь). В обоих случаях решение принято на основании «заключения о наличии (отсутствии) историко-культурной ценности объекта».

«Фонтанка» писала о том, что комиссия приняла отрицательное решение по этим двум станциям метро. Дело в том, что и «Парк Победы», и «Электросилу» ждет полная реконструкция, а по сути — снос и строительство нового вестибюля. Заявление о включении их в список выявленных ОКН подавал один и тот же человек — очевидно, в расчете спасти здания этим охранным статусом. Точно так же пытались отменить снос «Фрунзенской», которая построена одновременно с этими станциям метро по общему проекту и которая сейчас снесена для строительства нового здания с единым диспетчерским центром метрополитена.

О том, что еще в Петербурге пытаются спасать с помощью включения в перечень объектов с признаками ОКН, читайте на «Фонтанке».

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Local
11 минут
Ломать не строить,ума не надо, Но что останется от Ленинграда?
Maik5
18 минут
Бегловщина.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Посмотрите в календарь: врачи рассказали, почему опасно не делать прививки взрослым и детям
27 октября, 18:00
Новости компаний
Огни залива держат ритм
25 октября, 12:35
Новости компаний
ГК «Лидер Групп» досрочно ввела в эксплуатацию первый этап ЖК «Дефанс»
24 октября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Сбер: с начала года количество предпринимателей, открывших бизнес в СЗФО, выросло на 11 процентов
28 октября, 18:10
Посмотрите в календарь: врачи рассказали, почему опасно не делать прививки взрослым и детям
27 октября, 18:00
Привлечь, воспитать или завоевать: как российский бизнес решает проблему острой нехватки IT-кадров
26 октября, 18:00
Кадровый голод: почему спрос на специалистов по кибербезопасности растет быстрее, чем их готовят
26 октября, 14:00
Как сохранить душевное равновесие и оптимизм в преддверии зимы
25 октября, 18:00
Стартовал прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
25 октября, 17:26
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 октября, 16:31
Сбер: с начала года объём портфеля кредитования девелоперов Северо-Запада превысил 470 млрд рублей
25 октября, 16:30
ГК «А101» предлагает выиграть квартиру в космической игре
25 октября, 16:30
Наше радио — музыка поколений
25 октября, 16:20
На отдых с 4G: МегаФон модернизировал сеть на озере Красногвардейское
25 октября, 16:12
Сбер представляет GigaChat MAX — персональный помощник, собеседник, соавтор и консультант
25 октября, 13:45