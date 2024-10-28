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Город Октябрь в Петербурге. Посмотрите, как выглядит один из последних теплых осенних дней в городе

Октябрь в Петербурге. Посмотрите, как выглядит один из последних теплых осенних дней в городе

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1 комментарий

В Петербурге 28 октября наблюдается температура воздуха заметно выше средних многолетних показателей. Для местных жителей это повод выйти из дома и прогуляться по опавшей листве, наслаждаясь редкими лучами едва согревающего солнца. Посмотрите на осеннюю красоту, которую запечатлела «Фонтанка». 

Несмотря на то, что новая неделя началась с дождя, к полудню понедельника распогодилось. Днем температура воздуха достигла 11 градусов, дождь прекратился и из-под облаков выглянуло солнце, которого так не хватало петербуржцам. Однако радоваться такой мягкой осени придется недолго. Впереди — заморозки, дожди и серое небо над головой. 

+7

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что эта неделя в Петербурге будет отличаться частой сменой циклонов. Погода будет неустойчивая и резко меняющаяся, а в конце недели местным жителям придется серьезно утеплиться, так как резко похолодает и пройдут осадки в смешанной фазе. К субботе и воскресенью ожидается и гололедица, а температура воздуха опустится до минус одного градуса.

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Комментарии
1
282313316
14 минут
Да , осень чудесная.
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