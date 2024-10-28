Из жилого дома в Пушкине эвакуировали людей, есть пострадавшая

Серьёзный пожар тушили днём 28 октября в городе Пушкине на территории Петербурга.

Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на Ахматовскую улицу, 7 (что рядом с железнодорожной станцией Царское Село), поступил в 11:33. В жилом доме пожар начался в двухкомнатной квартире, огонь охватил 19 квадратных метров в комнате и в коридоре.

На место выехали три пожарных расчёта (15 человек личного состава МЧС). Они эвакуировали из опасной зоны четырех жителей. Медицинская помощь понадобилась женщине, она госпитализирована. Ликвидировали пожар за полчаса, к 12:05.