Ребёнок в Кингисеппе оставил пауэрбанк на зарядке, и начался пожар

Причиной квартирного пожара в Ленинградской области стал оставленный на зарядке пауэрбанк. Об этом рассказывает 28 октября МЧС России.
ЧП случилось в Кингисеппе. Ребёнок пошёл в школу, а дома, на кровати под подушкой, оставил на зарядке аккумуляторную батарею. Начался пожар, огонь охватил 10 квадратных метров. К счастью, в квартире никого не было, и никто не пострадал.
На днях в Петербурге серьёзный пожар случился из-за оставленного на зарядке ноутбука. Из дома эвакуировали несколько человек. К счастью, медпомощь никому не потребовалась.
МЧС России напоминает:
не заряжайте устройства ночью;
если устройство зарядилось до 100%, отключите его от сети;
не кладите устройство под подушку, аккумулятор нагревается и может загореться;
сотовые телефоны и пауэрбанки работают от литий-ионных аккумуляторных батарей, которые в случае возгорания можно потушить, только полностью погрузив в воду.
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