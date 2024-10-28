Ребёнок в Кингисеппе оставил пауэрбанк на зарядке, и начался пожар

Причиной квартирного пожара в Ленинградской области стал оставленный на зарядке пауэрбанк. Об этом рассказывает 28 октября МЧС России .

ЧП случилось в Кингисеппе. Ребёнок пошёл в школу, а дома, на кровати под подушкой, оставил на зарядке аккумуляторную батарею. Начался пожар, огонь охватил 10 квадратных метров. К счастью, в квартире никого не было, и никто не пострадал.

На днях в Петербурге серьёзный пожар случился из-за оставленного на зарядке ноутбука. Из дома эвакуировали несколько человек. К счастью, медпомощь никому не потребовалась.