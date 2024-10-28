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Происшествия Ребёнок в Кингисеппе оставил пауэрбанк на зарядке, и начался пожар

Ребёнок в Кингисеппе оставил пауэрбанк на зарядке, и начался пожар

2 126
1 комментарий

Причиной квартирного пожара в Ленинградской области стал оставленный на зарядке пауэрбанк. Об этом рассказывает 28 октября МЧС России.

ЧП случилось в Кингисеппе. Ребёнок пошёл в школу, а дома, на кровати под подушкой, оставил на зарядке аккумуляторную батарею. Начался пожар, огонь охватил 10 квадратных метров. К счастью, в квартире никого не было, и никто не пострадал.

На днях в Петербурге серьёзный пожар случился из-за оставленного на зарядке ноутбука. Из дома эвакуировали несколько человек. К счастью, медпомощь никому не потребовалась.

МЧС России напоминает:

  • не заряжайте устройства ночью;

  • если устройство зарядилось до 100%, отключите его от сети;

  • не кладите устройство под подушку, аккумулятор нагревается и может загореться;

  • сотовые телефоны и пауэрбанки работают от литий-ионных аккумуляторных батарей, которые в случае возгорания можно потушить, только полностью погрузив в воду.


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Комментарии
1
Гость
13 минут
МЧС в школу не ходили? Литий бурно реагирует с водой. Взаимодействие лития с водой приводит к образованию щелочи и водорода: 2Li0 + H2+O = 2Li+OH + H20 Водорода только и не хватает в горящей батареи. (сарказм)
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