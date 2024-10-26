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Происшествия Оставленный на зарядке ноутбук стал причиной серьёзного пожара, из-за которого эвакуировали людей. МЧС показывает итог

Оставленный на зарядке ноутбук стал причиной серьёзного пожара, из-за которого эвакуировали людей. МЧС показывает итог

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4 комментария

Серьёзный квартирный пожар тушили на Бестужевской улице в четверг, спасатели эвакуировали людей. К сегодняшнему дню стала известна его вероятная причина.

Как сообщает 26 октября городское ГУ МЧС, на днях в двухкомнатной квартире на улице Бестужевской обгорело 20 квадратных метров обстановки. Наиболее вероятной причиной пожара дознаватели МЧС считают оставленный на зарядке ноутбук, который хозяин только забрал из ремонта. Он накалился так, что воспламенился.

«Пожарные прибыли к месту вызова в считаные минуты. За полчаса они ликвидировали пожар. Гораздо больше времени теперь понадобится, чтобы восстановить жилище», — отмечается в сообщении.

24 октября ГУ МЧС рассказывало о пожаре на Бестужевской, 45, где в «двушке» горело на 20 «квадратах». Вызов поступил в 20:08, на место выехали три расчёта (15 спасателей). Они эвакуировали из опасной зоны шесть человек и ликвидировали пожар в 20:33.

МЧС напоминает:

  • не оставляйте устройство на зарядке без присмотра,

  • если оно зарядилось до 100%, отключите от сети,

  • отключайте бытовую технику на ночь и уходя из дома,

  • доверяйте ремонт только профессионалам,

  • купите огнетушитель и пожарный извещатель.

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Комментарии
4
Igor_SPb
1 час
А можно ли узнать модель ноутбука, и использовался ли оригинальный блок питания, или "совместимый"? Это самый важный момент в новости.
Ипсилон Ц
55 минут
у меня асик криптовалюту зарабатывает ну как я его отключу конечно нет
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