Оставленный на зарядке ноутбук стал причиной серьёзного пожара, из-за которого эвакуировали людей. МЧС показывает итог

Как сообщает 26 октября городское ГУ МЧС , на днях в двухкомнатной квартире на улице Бестужевской обгорело 20 квадратных метров обстановки. Наиболее вероятной причиной пожара дознаватели МЧС считают оставленный на зарядке ноутбук, который хозяин только забрал из ремонта. Он накалился так, что воспламенился.

«Пожарные прибыли к месту вызова в считаные минуты. За полчаса они ликвидировали пожар. Гораздо больше времени теперь понадобится, чтобы восстановить жилище», — отмечается в сообщении.

24 октября ГУ МЧС рассказывало о пожаре на Бестужевской, 45, где в «двушке» горело на 20 «квадратах». Вызов поступил в 20:08, на место выехали три расчёта (15 спасателей). Они эвакуировали из опасной зоны шесть человек и ликвидировали пожар в 20:33.