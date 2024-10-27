«Это слишком тяжело». В Петербурге юношу нашли с ножом в сердце. С ним отказалась жить девушка

Тело 19-летнего уроженца Узбекистана с раной в области сердца нашли в квартире дома на Пейзажной улице. Прожить он в ней успел всего сутки. Встретившая экстренные службы девушка рассказала, что привело к такому печальному итогу, подробности 27 октября стали известны «Фонтанке».

Сообщение о ножевом ранении поступило в воскресенье в половину первого ночи. На месте был обнаружен труп уроженца Ташкента. Он получил российский паспорт спустя две недели после совершеннолетия.

В квартире была также 20-летняя петербурженка, которая рассказала правоохранителям, что 26 октября они с молодым человеком сняли квартиру, а вечером за бутылкой горячительного поделились планами на будущее. Предположительно, девушка заявила, что не будет с ним жить.

Мать петербурженки подтвердила случившееся, однако обстоятельства произошедшего рассказывать отказалась. «Это слишком тяжело», — подчеркнула она.

Выяснять, что на самом деле произошло в квартире за Муринской дорогой, предстоит следователям.

О девушке известно, что в 2019 году, когда ей было 15 лет, она сбегала из дома — ее искали силами полиции. Подростка объявляли в федеральный розыск. В 2020 году история повторилась. Предположительно, девушка работала в ресторане в Приморском районе. В заведении с «пенным» названием подают блюда европейской, русской, восточной и японской кухни.