Дымит автобус и машина: первые кадры после аварии с двумя автобусами на Восстания

В Петербурге на площади Восстания разбились как минимум два удлиненных автобуса и две легковые машины. Судя по видео, снятому сразу после массового ДТП утром 27 октября, лазурный автобус №54 двигался в сторону Лиговского проспекта, белый же остановился на кольце возле обелиска. Белый автобус, двигатель у которого находится в задней части салона, дымился. Также дым шел из-под капота легковушки.

Так ситуация выглядела чуть позже, когда к месту аварии приехала реанимация, пожарные. Белый автобус отогнали чуть дальше по Невскому проспекту, позже к обочине Лиговского отогнали и 54-й. Машины плотно встали на этом участке. Пробки сохраняются до сих пор.

Автобусы столкнулись с легковым автотранспортом утром между 10 и 10:30. Информации о пострадавших нет.