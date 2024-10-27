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Афиша Plus Кино В Петербурге назвали победителей кинофестиваля «Послание к человеку»

В Петербурге назвали победителей кинофестиваля «Послание к человеку»

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Международный кинофестиваль «Послание к человеку» 26 октября назвал лауреатов. Гран-при «Золотой Кентавр» и денежный приз 250 тысяч рублей за лучший фильм фестиваля получила франко-швейцарская лента «Ночь темна. Прощай здесь и везде». Трехчасовая документальная картина повествует об испанском анклаве в Марокко, сухопутной границе между африканским континентом и Европой. Для режиссера картины Сильвана Жоржа миграция — одна из основным тем в творчестве.

«Серебряный Кентавр» и 80 000 рублей за лучшую режиссуру в международном конкурсе получила российская лента «Сыра земля». Режиссер Максим Кужба снял игровую короткометражку об 11-летнем мальчике, который узнает о смерти дедушки.

Еще один «Серебряный Кентавр» за лучший короткометражный фильм получил режиссер Азер Гулиев (Азербайджан) за картину «Красный цвет второй планеты» о феномене «саудаде» — это португальское слово означает тоску по ушедшему (человеку, моменту, месту).

А «Серебряный Кентавр» за художественное видение получила лента Бена Риверса «Боганклох» производства Великобритания-Германия-Исландия. Документальный фильм наблюдает за жизнью современного отшельника в горных лесах Шотландии.

В национальном конкурсе «Золотой Кентавр» и 50 000 рублей за лучший документальный фильм с формулировкой «За показ возможности другой жизни» завоевала картина «У ветра нет хвоста» Ивана Власова и Никиты Сташкевича о семье ямальских кочевников. «Серебряный Кентавр» и 30 000 рублей с формулировкой «За авторское видение человеческой истории» - у фильма Александра Маркова «Гидроэлектросчастье» о романе, случившемся в Ленинграде 1960-х между инженером, отправляющимся на стройку Асуанской ГЭС, и биологом.

Еще один «Золотой Кентавр» и 80 000 рублей за лучший экспериментальный фильм с формулировкой «За мастерское, полиритмическое, не лишённое иронии изображение уязвимости человеческого бытия в условиях природных и социальных угроз» «Береги свой дом (пойми правильно)» получила американская лента «Береги свой дом (пойми правильно)». Режиссер Фрэнк Хит смонтировал короткометражку из архивных материалов о безопасности — рекламных роликов, социальной рекламы и многочисленных видео об угрозах.

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