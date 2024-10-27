Школы закрывают на карантин, в аптеках раскупают лекарства. В России вспышка пневмонии — как защититься

Микоплазменную пневмонию также называют «болезнью новобранцев» Источник: Артем Устюжанин / E1.RU







В России зафиксировали вспышку внебольничной пневмонии. Инфекция уже охватила 16 регионов: от Ленинградской области до Камчатки. В некоторых городах школы закрыли на карантин, а детей перевели на дистанционное обучение.

Речь идет об инфекции, которую вызывает микоплазма — бактерия, живущая в организме почти каждого человека, но активизируется она только в период простуд и стресса. Если не выявить болезнь на раннем этапе, она может привести к серьезным осложнениям: гнойному плевриту, отеку легких и даже воспалению почек.

MSK1.RU узнал у врачей, с чем связан резкий скачок заболеваемости и что делать, чтобы не подхватить коварную инфекцию. Показываем на карте, в каких городах уже бушует микоплазма, и рассказываем о симптомах заболевания.

Болеют даже на Камчатке, школы закрывают на карантин

Всплеск заболеваемости пневмонией зафиксировали уже в 16 регионах страны, подсчитали «Известия». Среди них — Ленинградская, Костромская, Вологодская, Свердловская области, Алтайский и Камчатский край, Удмуртия и Коми.

Инфекцией заражаются как взрослые, так и дети. Причем чаще врачи выявляют пневмонию инфекционного происхождения. В Ижевске, например, за неделю зарегистрировали 510 новых случаев заражения. В Екатеринбурге из-за подъема заболеваемости на карантин закрыли 22 школы и два детских сада, а из аптек пропало важное лекарство — антибиотик кларитромицин.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в учебных учреждениях усилили проведение утренних фильтров: детей проверяют на наличие температуры, кашля, насморка и других симптомов болезни.

Источник: Мария Романова / Городские порталы

По данным ведомства, основной возбудитель вспышек — бактерия Mycoplasma pneumoniae. Она передается воздушно-капельным путем и способна вызвать бронхит, синусит, фарингит и атипичную пневмонию, объяснили врачи.

— Атипичная пневмония — это пневмония, вызванная группой атипичных возбудителей: Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila и Chlamydophila pneumoniae. Это сложновирусные варианты поражения легких, — рассказал MSK1.RU доцент кафедры госпитальной терапии МГМСУ им. Сеченова, врач-пульмонолог Александр Пальман.

MSK1.RU направил запросы в пресс-службы столичного депздрава и Роспотребнадзора, чтобы узнать, сколько случаев заболевания микоплазменной пневмонией выявили в Москве. Также мы спросили у департамента образования, закрывают ли московские школы на карантин. Как только нам придут ответы, мы дополним публикацию.

Что такое микоплазменная пневмония

Микоплазменную пневмонию также называют «болезнью новобранцев» , рассказал MSK1.RU врач-иммунолог Владимир Болибок. Именно эта инфекция атаковывала рекрутов, которых набирали в армию. Чтобы предупредить ее распространение, в части специально вводили так называемый курс молодого бойца: 40 дней новички находились на карантине, чтобы не перезаражать остальных.

Микоплазма живет в организме почти каждого человека. При этом наш иммунитет к ней неустойчив. Стоит пережить стресс или поесть вредной еды — и бактерия активизируется.

— Микоплазма является оппортунистической инфекцией, то есть скрытой. Она есть практически у всех, но никак себя не проявляет при нормальном иммунитете. А когда иммунитет ослабевает, она может проявиться, — объяснил MSK1.RU Владимир Болибок.

Источник: Артем Устюжанин / E1.RU







По его словам, примерно такая же вспышка пневмонии, как сегодня, возникала в 1990-х годах: случаи заболевания фиксировали по всей стране. Для бактериальных инфекций, говорит иммунолог, в принципе характерна волнообразность.

— Они накатывают, вызывают вспышки вплоть до карантинов, потом ослабевают и на какое-то время вообще исчезают на десятки лет. Потом появляется какое-то новое поколение. Волны очень длинные, по несколько десятков лет, — пояснил врач.

Почему пневмония вспыхнула в этот раз?

Во время пандемии COVID-19 люди принимали большое число антибиотиков, часто — необоснованно, считает Владимир Болибок. В результате лекарства, которые использовали без нужных на то показаний, ослабили наш иммунитет.

— Никто не отрицает, что антибиотики применялись избыточно, и они тоже повредили, — отметил в разговоре с MSK1.RU медик.

Необоснованно много антибиотиков применяли в связи с коронавирусной инфекцией. И у детей, и у взрослых иммунитет ослаблен. Владимир Болибок врач-иммунолог

Сейчас инфекция распространяется главным образом среди школьников. Это может быть связано с повышенным уровнем стресса. Но главный фактор — постоянное нахождение в коллективе.

— Это болезнь замкнутых коллективов. Например, люди живут в общежитии или в хостеле или какие-то тесные общения, особенно часто среди молодежных коллективов. В детских коллективах, в школах, в интернатах это всё может быть, конечно, — подчеркнул в разговоре с MSK1.RU профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко.

Бьет по легким и сатурации

Микоплазменная пневмония часто сопровождается госпитализацией. В основном она встречается зимой, когда свирепствуют вирусы. В группе риска — пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом, которые часто болеют. У них инфекция протекает наиболее тяжело, рассказал MSK1.RU Карабиненко.

Во время болезни у человека нарушается работа легких, падает артериальное давление и сатурация. Если вы заболели, поднялась температура, появился кашель с мокротой, стало трудно дышать, а фитнес-браслет показывает низкий уровень кислорода в крови, нужно бежать к врачу.

— Пациенту сделают рентген, КТ и аускультацию (то есть прослушают легкие с помощью стетоскопа. — Прим. ред.). На основе этого уже делается вывод, есть ли пневмония или нет, — уточнил в разговоре с MSK1.RU Владимир Болибок.

Чтобы определить возбудитель пневмонии, врачи применяют тест-системы. Однако исследование занимает много времени — около недели, а при пневмонии счет идет на часы. Поэтому таких пациентов начинают лечить сразу по общим стандартам, отметил пульмонолог Александр Пальман.

— Если есть некий пациент и у него воспаление легких, то точно сказать по клинике, что это такое, обычно невозможно, — пояснил он.

Чем лечат «болезнь новобранцев»

Микоплазма является атипичным возбудителем и имеет немного другое устройство, поэтому поддается лечению только определенными антибиотиками. Александр Пальман объясняет, что врачи имеют «некий статистический вероятностный набор», который позволяет назначить правильное лечение.

— Предположим, это молодой человек или человек пожилой с сахарным диабетом. Учитывая всё это, мы приблизительно представляем, какие возбудители наиболее вероятно отвечают за это воспаление, — рассказал MSK1.RU врач. — Исходя из этого и назначается антибиотик.

При этом антибиотик влияет не на один возбудитель, а на большую группу. Если пациенту дали препарат, который действует и на обычные бактерии, и на атипичный возбудитель, а через 2–3 суток у него нормализовались температура и кровь, значит, антибиотик подействовал.

Лекарство должно заработать за 48–72 часа. Если на третий день у пациента нет улучшений, ему назначают другой препарат. Обычно второй антибиотик учитывает возможность атипичного возбудителя.

Как защититься в период вспышек?

Микоплазма передается воздушно-капельным путем, поэтому самое главное — защитить органы дыхания. Владимир Болибок советует применять все те меры предосторожности, которые вводили во время пандемии: носить маску, чаще мыть руки и лицо, проветривать помещения.

— Вспомните, когда был ковид, жесткий локдаун, масочный режим, дистанционное обучение, социальное дистанцирование, у нас вообще все инфекции исчезли, кроме коронавируса. Не было ни гриппа, ни ОРВИ, ни ОРЗ. Все эти меры помогают избежать респираторной инфекции, — подчеркнул в разговоре с MSK1.RU иммунолог.

Если у вас или вашего ребенка появился кашель, лучше остаться дома, чтобы не передавать инфекцию дальше. В крайнем случае — надеть маску.

Пульмонолог Александр Карабиненко также порекомендовал людям с ослабленным иммунитетом вакцинироваться от гриппа, ОРВИ и пневмококковой инфекции, которая вызывает наиболее тяжелую форму пневмонии.

К счастью, угрозы вспышки пневмококковой пневмонии сейчас нет, говорят врачи. В отличие от микоплазмы, от пневмококка защититься можно с помощью прививки.

— Пневмококки вызывают наиболее тяжелую пневмонию — крупозную (в таком случае у больного начинается фибринозное воспаление, которое захватывает целые доли легкого. — Прим. ред.), — обратил внимание Владимир Болибок.