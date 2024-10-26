Ущерб по проектам «Роснано» превышает 40 млрд. При разработке планшета улетели 13

Ранее в «Роснано» сообщали, что выявляемый в ходе ревизионных и антикризисных мероприятий ущерб будет взыскиваться в рамках уголовных дел. Либо — восстанавливаться в процессе мирного урегулирования, в том числе с иностранными партнерами.

Вчера стало известно, что компания ООО «Пластик лоджик», учрежденная «Роснано», при создании российского планшета похитила, по предварительным данным ФСБ, 13 млрд рублей. У ООО не было ни квалифицированного персонала, ни производственных мощностей. Тем не менее за 2010–2020 годы на его счета предыдущий топ-менеджмент «Роснано» перевёл более 13 млрд из российского бюджета. Гендиректор компании Борис Галкин с 2020 года, по данным ФСБ, скрывался от правоохранителей за рубежом, а в 2024 году был задержан при въезде в Россию.