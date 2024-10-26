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Бизнес Ущерб по проектам «Роснано» превышает 40 млрд. При разработке планшета улетели 13

Ущерб по проектам «Роснано» превышает 40 млрд. При разработке планшета улетели 13

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11 комментариев

Ущерб по инвестиционным проектам «Роснано» до 2020 года, по которым возбуждены уголовные дела, превышает 40 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник 26 октября.

При этом 40 млрд — цифра предварительная, ревизия по проектам «Роснано» продолжается. Собеседник ТАСС подчеркнул, что в компании выявляют факты, которые свидетельствуют о возможных злоупотреблениях при реализации ряда проектов.

Ранее в «Роснано» сообщали, что выявляемый в ходе ревизионных и антикризисных мероприятий ущерб будет взыскиваться в рамках уголовных дел. Либо — восстанавливаться в процессе мирного урегулирования, в том числе с иностранными партнерами.

Вчера стало известно, что компания ООО «Пластик лоджик», учрежденная «Роснано», при создании российского планшета похитила, по предварительным данным ФСБ, 13 млрд рублей. У ООО не было ни квалифицированного персонала, ни производственных мощностей. Тем не менее за 2010–2020 годы на его счета предыдущий топ-менеджмент «Роснано» перевёл более 13 млрд из российского бюджета. Гендиректор компании Борис Галкин с 2020 года, по данным ФСБ, скрывался от правоохранителей за рубежом, а в 2024 году был задержан при въезде в Россию.

По другому делу в отношении «Роснано» причинен ущерб предположительно на 1,7 млрд рублей. В августе суд заочно арестовал бывших топ-менеджеров «Роснано» Олега Киселева и Ирину Рапопорт. Олег Киселев до 2019 года был заместителем председателя правления института развития, а Ирина Рапопорт — руководителем подконтрольного «Роснано» люксембургского фонда Fonds Rusnano Capital S.A.

«Фонтанка» ранее писала об убытках в «Роснано», которые понесла госкорпорация после инвестиций в компании, продвигающие нанотехнологии в различных отраслях. По данным на октябрь 2023 года, из 259 «дочек» 218 закрыли 2022-й финансовый год с убытками на сумму более 3,6 млрд рублей.


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Комментарии
12
Mimic
56 минут
То есть "создатели российского планшета" за 10 лет получили 13 миллиардов, а потом еще через 4 года - т.е. через 14 лет после начала выплат за планшет - стало понятно, что у конторы не только планшета нет, но и сотрудников? На кого эта явно липовая история рассчитана?
m.naydenoff
13 минут
Сколько лет эта контора существовала, сколько про неё писали, сколько было фактов воровства и неужели? До наших властей доперло?А где органы, счетная палата, комитеты противодействию? Сидели с закрытыми глазами?
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