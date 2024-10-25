В Чувашии тушат пожар на мебельной фабрике. Его площадь — 2000 «квадратов»

В деревне Лапсары в Чебоксарском муниципальном округе Чувашии произошел крупный пожар на мебельной фабрике. Об этом 25 октября сообщает МЧС России.

Вначале, как сообщается, загорелось строящееся помещение, а затем уже пламя перекинулось на 2-этажное здание по производству мебели. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой, сказано в сообщении службы.

Источник: МЧС

Площадь возгорания оценивается в 2000 квадратных метров. Его удалось локализовать.

О пострадавших информация не поступала. На месте работают 45 специалистов и 16 единиц техники.

Источник: МЧС

Причины пожара уточняются. В 20:16 МЧС отчиталось, что огонь удалось потушить.