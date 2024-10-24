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Спорт Экс-тренер «Зенита» Манчини ушел из сборной Саудовской Аравии раньше времени

Экс-тренер «Зенита» Манчини ушел из сборной Саудовской Аравии раньше времени

846
1 комментарий

Итальянский специалист Роберто Манчини покинул сборную Саудовской Аравии по футболу. Об этом в четверг, 24 октября, сообщила пресс-служба федерации футбола страны в социальной сети X.

Как отмечается в релизе, Совет директоров Федерации футбола Саудовской Аравии и главный тренер национальной команды Роберто Манчини расторгли договор по обоюдному согласию сторон.

Ранее заключенное соглашение с Манчини было рассчитано до 2027 года. СМИ пишут, что итальянец может получить от 25 до 30 млн евро в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта.

Напомним, в 2023 году итальянец Роберто Манчини подписал контракт со сборной Саудовской Аравии по футболу. По информации Goal, Манчини получал 25 млн евро в год. Это делало его одним из самых высокооплачиваемых тренеров в мире. До этого, 2017–2018 годах, Манчини тренировал петербургский «Зенит». В качестве тренера Манчини становился чемпионом Англии и Италии (трижды).

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Роберто Манчини Тренер Зенит Саудовская Аравия
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Комментарии
1
почти бросил..)
48 минут
Понятно, что сколько Поколений, столько и.. Тренеров по-футболу Классных но, как человек.. очень далёкий от Футбола, я бы сказал так: ... - Почему ни слова не произнёс ты?! - Господи, смотри, есть.. Детство, есть - Садырин, Зенит - Чемпион СССР! Затем, 90-е, мутные для всех, в том числе и для Зенита(!), куда-то там он вылетает, и ни кому он уже не интересен и, никто о нём не знает - совсем другие "дела" происходят в стране! - Не ври, для тебя лишь так это выглядит, наверное..) - Допускаю вполне, да, Петржелу вспомнил..) - Зачем? - Ну, согласись, забавный же он был! - Просто, всё сейчас смешалось у тебя в голове! ) - Не-не, ещё далёки мы с Тобой, чтобы дифференцировать, можем и ещё что-то интегрировать! ) - Дик Адвокат? - Реально, нужно тут футболистов спрашивать, тут он.. равен для меня.. Садырину..) - Гус? - Не-не, совсем другое, не катит..)
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