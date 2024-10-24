Экс-тренер «Зенита» Манчини ушел из сборной Саудовской Аравии раньше времени

Итальянский специалист Роберто Манчини покинул сборную Саудовской Аравии по футболу. Об этом в четверг, 24 октября, сообщила пресс-служба федерации футбола страны в социальной сети X.



Как отмечается в релизе, Совет директоров Федерации футбола Саудовской Аравии и главный тренер национальной команды Роберто Манчини расторгли договор по обоюдному согласию сторон.



Ранее заключенное соглашение с Манчини было рассчитано до 2027 года. СМИ пишут, что итальянец может получить от 25 до 30 млн евро в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта.



Напомним, в 2023 году итальянец Роберто Манчини подписал контракт со сборной Саудовской Аравии по футболу. По информации Goal, Манчини получал 25 млн евро в год. Это делало его одним из самых высокооплачиваемых тренеров в мире. До этого, 2017–2018 годах, Манчини тренировал петербургский «Зенит». В качестве тренера Манчини становился чемпионом Англии и Италии (трижды).