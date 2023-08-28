Бывший тренер «Зенита» возглавил сборную Саудовской Аравии

Итальянский специалист Роберто Манчини подписал контракт со сборной Саудовской Аравии по футболу, передает 28 августа РБК.

По данным издания, соглашение рассчитано до 2027 года. По информации Goal, Манчини будет получать 25 миллионов евро в год. Это делает его одним из самых высокооплачиваемых тренеров в мире.

Напомним, в 2017–2018 годах Манчини тренировал петербургский «Зенит».

А последние пять лет он возглавлял сборную Италии, которую привел к победе на чемпионате Европы — 2020. Также под его руководством команда дважды стала бронзовым призером Лиги наций.

