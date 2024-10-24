В Петербурге за организацию поджога перед выборами арестован депутат

Октябрьский райсуд Петербурга не отпустил домой всеволожского депутата, обвиняемого в поджоге дома другой народной избранницы перед выборами в Ленобласти. Вместе с Константином Легкодумовым за решёткой оказались ещё трое, об одном тоскует невеста.

Источник: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 24 октября, суд определил под стражу Константина Легкодумова, Ивана Соловьёва, Антона Абрамова и Романа Климашевича. «Фонтанка» писала, что трое последних — машинист экскаватора, слесарь и тракторист. Следствие видит их исполнителями, которые получили не менее 6 тысяч долларов за поджог дома депутата МО в посёлке у ж/д станции Ладожское Озеро. Поздним вечером 18 августа там горела недвижимость на 80 «квадратах», ущерб потянул на 30 миллионов рублей.

Легкодумов в сентябре был избран по округу № 1 во Всеволожске. Согласно материалам, на поджог его толкнула неприязнь к депутату Ирине Бритвиной, связанная с её участием в выборах. Легкодумов признал себя организатором, его товарищи по уголовному делу свою вину в умышленном уничтожении имущества также не отрицали.

Все просили суд отнестись к ним помягче. Экскаваторщик Соловьёв хотел выйти под залог. Внести платёж в течение суток была готова невеста, но точную сумму адвокат не назвал.

В следственный изолятор всех четверых отправили до 20 декабря.