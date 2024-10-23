Начали делить Wildberries. Бакальчуку предложили оставить 0,5% совместно нажитого имущества

По его словам, сторона Татьяны просит определить ее долю в совместно нажитом имуществе в 99,5%, а долю Владислава — в 0,5%. Бакальчук, в свою очередь, подал встречное исковое заявление. «Татьяна считает, что мой двадцатилетний вклад в семью и в общий бизнес равен доле 0,5%, <…> якобы такое распределение служит интересам наших детей», — заявил он.

При этом в пресс-службе Wildberries «Фонтанке» рассказали, что суд вынес определение о закрытых слушаниях, так что информацию о том, как супруги будут делить имущество, они не комментируют.

В июле Владислав Бакальчук обратился к Рамзану Кадырову с просьбой вернуть жену и бизнес и заявил о рейдерском захвате Wildberries. В ответ Татьяна подчеркнула, что она не «кавказская пленница», спасать ее ни от кого не нужно, а с мужем она разводится. 30 июля Савеловский районный суд Москвы зарегистрировал иск Татьяны о расторжении брака и разделе имущества.