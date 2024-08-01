«Велика вероятность того, что он уйдет со своим 1%». Как могут делить имущество и детей в истории Wildberries — отвечают юристы

Фото: Влад Некрасов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Семейная драма одной из богатейших женщин России продолжается и набирает обороты — накануне Татьяна Бакальчук подала на развод. Так что спор основателей Wildberries переходит из телеграм-каналов и интервью в юридическое поле. А делить супругам есть что: за двадцать с лишним лет брака нажили компанию с миллиардными оборотами и семь детей. «Фонтанка» пообщалась с юристами и попыталась предсказать возможные сценарии развития событий. Спойлер — 50 на 50 в этой истории, скорее всего, не выйдет.





Как будет проходить развод

Адвокат Светлана Савинова рассказала «Фонтанке», как в подобном случае может проходить развод. Пока утверждать что-то конкретное сложно, поскольку информация, по словам участников процесса, закрытая. Поэтому, как уточнил юрист, «говорить мы можем только в предположительном наклонении». Иск на расторжение брака подается в мировой суд по месту жительства, и он может быть и не связан с разделом имущества и определением места жительства детей. Если супруги все же решат делить имущество через суд, то, учитывая размеры совместно нажитого, раздел будет происходить в федеральном суде.



Пока Владислав утверждает, что разводиться он не хочет, так что в мировом суде он может попросить время на примирение. Суд может дать до трех месяцев. «Учитывая, что у нее брак 20-летний, есть семеро детей, суд может дать время на примирение», — подчеркнула Светлана Савинова.



В случае если у супругов есть брачный договор, а по нему — режим раздельного пользования имуществом, то все просто: на кого что оформлено, то тому и принадлежит, делить через суд никто ничего не будет. Однако Владислав Бакальчук утверждает, что брачный договор они не заключали, соответственно, он полагает, что у них действует режим совместной собственности имущества. А это значит, что независимо от того, кто считается титульным собственником, имущество общее, будь то квартиры или акции. В таком случае все активы на момент расторжения брака, вероятнее всего, будут разделены пополам.



Тогда при разделе имущества одна сторона может требовать имущество, а может — компенсацию. «Если у вас однокомнатная квартира, и вы не можете в ней проживать совместно, вы можете потребовать компенсацию — половину рыночной стоимости этой квартиры», — пояснила Светлана Савинова.



Что касается Wildberries и реструктуризации компании, Владислав может попробовать признать сделку по объединению компаний недействительной, если своего согласия он на нее действительно не давал, предполагает Светлана Савинова. Кроме того, если брачный договор все-таки существует, то и его могут признать недействительным — это одно из требований, при которых супруги смогут поделить имущество через суд. «В данном случае он [Владислав Бакальчук] может ссылаться на кабальность брачного договора по отношению к нему, поскольку активы, которые останутся у жены, значительно, в разы превышают то, что будет у него», — объяснила Светлана Савинова.



Как будут делить бизнес

Другой вопрос в том, что корпоративное законодательство в России защищает бизнес от подобных ситуаций — чтобы не дробились доли собственников компании. «Корпоративная вуаль достаточно плотно, особенно в России, защищает от посягательств. Обычно даже при разделе совместной собственности, как правило, нет возможности разделить доли в бизнесе, потому что существует приоритетное право выкупа. Получить деление долей в корпоративной среде, вероятно, не удастся, поэтому, когда мы говорим об активах, мы говорим, скорее всего, о финансовых историях», — объяснила «Фонтанке» юрист Наталья Шатихина.



Нужно понимать, что Wildberries — компания непубличная, так что речь при разделе имущества идет не о ценных бумагах, торгуемых на рынке, а о долях в уставном капитале юрлиц маркетплейса. Кроме того, неизвестно, включена ли компания в объем совместной собственности супругов, отмечает Наталья Шатихина. В корпоративной архитектуре может быть заложено, что в отношении долей супругов в компании de facto нет режима совместной собственности. Также неизвестно, что в них указано по поводу самого Владислава Бакальчука и его доли участия.



«Она женщина здравая, и когда она подавала на развод, она совершенно очевидно просчитывала, совещалась с юристами и думала на тему, как это все можно хеджировать», — считает Наталья Шатихина.

Однако если доли в бизнесе — все же совместная собственность супругов, то будет произведена оценка долей с теоретически возможной выплатой денежной стоимости. Если у него есть доли в операционных компаниях с практически нулевыми выручкой и прибылью, то могут оценить, какой сумме денег соответствует условная управленческая часть.



При этом имущество компании — не равно имущество участников этого юридического лица. Так что миллиардную выручку Wildberries делить никто не будет: оценивается уставный капитал и нынешняя стоимость долей супругов, пояснила Наталья Шатихина.



Еще нюанс — реструктуризация компании. Напомним, что 4 июля было создано новое юрлицо ООО «РВБ». Совладельцы — ООО «Вайлдбериз» (65%) и ООО «Стинн» (35%). А 22 июля в стопроцентное владение «РБВ» перешли 27 компаний , занимающихся различными отраслевыми и региональными бизнесами «Вайлдберриз». «Так как после слияния с Russ Outdoors произошло перераспределение долей, мы вообще не можем сказать, на что есть право у Владислава Бакальчука. Не факт, что все будет делиться пополам. Велика вероятность того, что он уйдет со своим 1%», — заключила Наталья Шатихина.



Как будут делить детей

Делить придется и детей. По поводу детей, как и по поводу бизнеса, версии супругов расходятся. В интервью «Фонтанке» Владислав Бакальчук заявил, что его пока еще жена общается с ними раз в неделю и дома с апреля не живет. Татьяна на обвинения пока еще мужа ответила: «Я общаюсь со своими детьми ежедневно. <...> Дети всегда были, есть и будут со мной». От бизнесвумен прилетело уже Владиславу: младшие отдыхают с мамой Татьяны на море, а он приехал к ним «постановочно фотографироваться».

Если супруги не смогут договориться о том, с кем будут жить несовершеннолетние дети и кто и как будет исполнять алиментные обязательства, то этот вопрос будет решаться через суд. Как правило, не рекомендуется детей разделять — они должны проживать с одним из родителей, пояснила Светлана Савинова.



«Конечно, надо сказать, что по общей практике у нас суды отцам детей передают только в случае, если мать глубоко асоциальна или это очень специальный какой-то должен быть сюжет», — подчеркнула Наталья Шатихина.

«Мне не кажется, что они будут впутывать сюда детей, я пока не услышала о детях ничего. Хотя риторика ее супруга, говорящая о том, что Татьяна попала под чье-то влияние, да, может быть связана и с тем, что он попробует детей оставить себе. Учитывая, что, как он считает, она находится под влиянием третьих лиц и ее поведение неадекватно», — предполагает Светлана Савинова.



«Никак не приближает к результату»

С имуществом ситуация куда проще, чем с бизнесом. В интервью «Комсомолке» Татьяна Бакальчук заявила, что живет в съемных домах и квартирах из-за частых вынужденных переездов по работе. «Так что если у них нет недвижимости, супруги могут поделить между собой доходы и деньги на счетах», — отметила Наталья Шатихина.



На вопрос о том, может ли повлиять на развод то, что Владислав Бакальчук вынес эту историю в публичное поле, Наталья Шатихина ответила: «Если бы мне клиент сказал, что у него есть такой план, то я бы всеми силами его отговаривала от таких поворотов. Вопрос не в том, что он вынес в публичное поле, а в том, что он совершает какие-то, я бы сказала, истерические действия, которые никак не приближают его к желаемому результату».



Светлана Савинова же пояснила, что к расторжению брака и вопросам раздела имущества и проживания детей это никакого отношения не имеет. Другой момент — Татьяна может подать иск о защите чести и достоинства или о клевете. «Но это не имеет отношения к брачно-семейным отношениям и никак не влияет», — заключила она.

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

