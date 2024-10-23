Российский Красный Крест собрал более 338 млн рублей на помощь жителям Курской области

С 7 августа этого года Российский Красный Крест (РКК) собрал более 338 миллионов рублей для помощи жителям Курской области. Об этом 23 октября пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы РКК.

Помощь была оказана 95 тысячам человек. В основном обратившиеся в организацию пострадавшие получают предметы быта, продукты и лекарства. На сегодняшний день в пункты временного размещения Курской области волонтеры доставили порядка 700 единиц бытовой техники. Первичную помощь с начала августа получили 58 тысяч пострадавших жителей региона, повторно гуманитарные наборы вручили 32 тысячам человек.

Также пострадавшим жителям Курской области оказывается психологическая помощь. Около 50 психологов работают в пунктах временного размещения для поддержки взрослых и детей. С начала августа такой вид помощи получили 19 698 жителей региона, среди которых 2 124 ребенка.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что 48 тысячам россиян, лишившимся жилья в Курской области при атаках ВСУ, выплатят порядка 7,2 миллиарда рублей. Еще 2 миллиарда рублей — единовременная материальная помощь по 15 тысяч рублей каждому пострадавшему.

По словам вице-премьера РФ Дениса Мантурова, за помощью к властям обратились более 160 тысяч жителей Курской области. На выплаты и работу ПВР в регионе выделено более 19 миллиардов рублей из резервного фонда.