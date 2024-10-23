Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+10°

облачно, небольшие дожди

ощущается как +7

4 м/c,

ю-з.

 757мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,59
EUR 104,87
Ланьков о войсках Северной Кореи
Промышленный Петербург
Мамы и чайлдфри
Конфликт на Тимуровской
Распил или помощь бизнесу?
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Российский Красный Крест собрал более 338 млн рублей на помощь жителям Курской области

Российский Красный Крест собрал более 338 млн рублей на помощь жителям Курской области

190
Написать комментарий

С 7 августа этого года Российский Красный Крест (РКК) собрал более 338 миллионов рублей для помощи жителям Курской области. Об этом 23 октября пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы РКК.

Помощь была оказана 95 тысячам человек. В основном обратившиеся в организацию пострадавшие получают предметы быта, продукты и лекарства. На сегодняшний день в пункты временного размещения Курской области волонтеры доставили порядка 700 единиц бытовой техники. Первичную помощь с начала августа получили 58 тысяч пострадавших жителей региона, повторно гуманитарные наборы вручили 32 тысячам человек. 

Также пострадавшим жителям Курской области оказывается психологическая помощь. Около 50 психологов работают в пунктах временного размещения для поддержки взрослых и детей. С начала августа такой вид помощи получили 19 698 жителей региона, среди которых 2 124 ребенка.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что 48 тысячам россиян, лишившимся жилья в Курской области при атаках ВСУ, выплатят порядка 7,2 миллиарда рублей. Еще 2 миллиарда рублей — единовременная материальная помощь по 15 тысяч рублей каждому пострадавшему.

По словам вице-премьера РФ Дениса Мантурова, за помощью к властям обратились более 160 тысяч жителей Курской области. На выплаты и работу ПВР в регионе выделено более 19 миллиардов рублей из резервного фонда.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Курская область Красный Крест
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«ПСК Эксперт» Любимый архитектор Петра I
22 октября, 12:25
Новости компаний
Быть айтишником хочу: в России пройдет День профориентации в ИТ для школьников
21 октября, 18:01
Новости компаний
БСПБ проведет онлайн-конференцию для участников ВЭД, посвященную международной сертификации экспортеров
21 октября, 17:20
ТОП 5
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» улучшает условия вклада «Выгодный старт» и повышает ставку
22 октября, 18:10
Только в октябре: первый этаж дешевле на 300 000 рублей
22 октября, 18:00
Старт продаж второй очереди ЖК «Бионика Заповедная»
22 октября, 17:57
Существенно снижены цены на машино-места в 1-й очереди «Нового Лесснера»
22 октября, 15:30
Коммерческие помещения в квартале «Дубровский» уже в продаже
22 октября, 13:15
«ПСК Эксперт» Любимый архитектор Петра I
22 октября, 12:25
Быть айтишником хочу: в России пройдет День профориентации в ИТ для школьников
21 октября, 18:01
БСПБ проведет онлайн-конференцию для участников ВЭД, посвященную международной сертификации экспортеров
21 октября, 17:20
Жители Красносельского района и волонтеры клуба «Добрый Setl» очистили природную тропу
21 октября, 15:50
Апарт-отель Industrial Avenir готовят к полномасштабному строительству
21 октября, 15:10
Везут, но не производят: затормозит ли рост утильсбора продажи китайских автомобилей в России
20 октября, 18:00
В погоне за скоростью. Почему и власти, и люди заинтересовались модульными домами
20 октября, 18:00