ТАСС: пострадавшим жителям Курской области выплатят более 9 млрд рублей

Выплаты полагаются 48 тысячам россиян, лишившимся жилья в Курской области при атаках ВСУ. На это выделят порядка 7,2 миллиарда рублей. Еще 2 миллиарда рублей — единовременная материальная помощь по 15 тысяч рублей каждому пострадавшему. Ее выплачивают при ЧС федерального характера.

Ранее вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью «Ведомостям» рассказал, что за финансовой помощью к властям обратились более 160 тысяч жителей Курской области. На выплаты и работу ПВР в регионе выделено более 19 миллиардов рублей из резервного фонда.

Президент России Владимир Путин 8 августа объявил о выплатах жителям Курской области, покинувшим дома из-за атак ВСУ, в размере 10 тысяч рублей. «Будем считать, что решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей гражданам, которые в этом нуждаются, принято, и необходимые ресурсы будут направлены», — сказал Путин. На сегодняшний день ее получили более 123 тысяч человек.