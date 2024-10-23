«Это знаковое событие для всего банковского рынка». Зампред правления банка «Открытие» Юрий Андресов об интеграции с ВТБ

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— Что сейчас происходит, на каком этапе находится интеграция и когда планируется ее завершить?

— Процесс объединения был запущен больше года назад. В феврале 2023 года мы создали единую банкоматную сеть, в которую вошли ВТБ, «Открытие» и РНКБ — это был первый шаг, видимый для клиентов. А с октября 2023 года начался перевод кредитного портфеля: сначала мы передали кредиты наличными, а весной 2024 года — ипотеку и автокредиты.

Ключевым событием стал запуск в мае 2024 года онлайн-перехода — сервиса, который позволяет переводить клиентов в дистанционных каналах, — с помощью мобильного приложения и интернет-банка. Это можно сделать и в отделении, но с учетом того, что большая часть пользуется онлайн-банкингом, нужен был такой «бесшовный» сервис. И с июля 2024 года клиенты «Открытия» получили доступ к полной продуктовой линейке ВТБ со вкладами, в том числе в китайских юанях, к программе лояльности и другим продуктам.

На сегодняшний день 2,1 млн клиентов «Открытия» — а это больше половины активной клиентской базы — перешли в ВТБ, из них с помощью онлайн-перехода — 1,7 млн.

Одновременно мы уже передали в ВТБ 97% от запланированных объемов активов — 744 млрд рублей. С учетом вкладов, которые оформляются клиентами в «Открытии», а по окончании срока автоматически переводятся в ВТБ, передали свыше 94% средств клиентов — это более 900 млрд рублей. В декабре мы рассчитываем полностью завершить перевод клиентов.

— Как сейчас происходит перевод из «Открытия» в ВТБ?

— Если говорить про миграцию клиентов — это не просто технический процесс объединения баз. Это коммерческая миграция, и в ряде случаев мы не можем без согласия клиента его перевести, нужно подтверждающее действие. Например, кредиты мы вправе передать по договору цессии, а текущие счета и вклады — нет. Поэтому мы не просто запустили онлайн-переход, но и предлагаем клиентам бонусы при переводе продуктов в ВТБ. При этом мы сделали все для максимального удобства клиентов. Например, банковские карты «Открытия» не нужно перевыпускать, они перепривяжутся к новому счету в ВТБ, то есть за новым пластиком идти не придется, пока у карты не закончится срок действия.

— Изменились ли какие-то условия для клиентов при переходе: по кредитам, вкладам?

— По кредитам, конечно, ничего не поменялось — какая ставка была, такая и осталась. Если же говорить про другие продукты, то здесь за счет синергии расширился круг возможностей, которые могут получить клиенты. Это касается, например, корректировки программы лояльности, использования кобрендинговых карт. Также можно закрыть депозит в «Открытии» до 31 октября без потери процентов, чтобы перевести деньги на новый вклад в ВТБ. Специальные предложения есть и по премиальному обслуживанию — статус «Привилегия» в ВТБ получили клиенты, у которых не было премиального обслуживания в «Открытии». Наши клиенты могут перевести между банками доллары, евро или китайские юани, а также драгоценные металлы и металлические счета — возможности, которые есть только в рамках интеграции, «Открытия» в ВТБ. Причем все условия действуют и для тех клиентов «Открытия», у которых уже были счета в ВТБ.

— Как бы вы описали ожидаемый эффект от интеграции двух банков?

— Во-первых, это синергия человеческого потенциала: сейчас команды двух банков по сути работают как единое целое. Во-вторых, добавился ряд программ, которых не было в ВТБ. Плюс появились технологии, которые невидимы клиенту: например, в «Открытии» была система речевой аналитики в офисах банка посредством использования аудиобейджей, которая теперь будет применяться в ВТБ. Это позволяет нам отслеживать, насколько качественно сотрудники банка обслуживают клиентов. И еще ряд внутренних моментов, которые позволят ВТБ активнее развиваться на рынке.

— С какими трудностями пришлось столкнуться?

— В первую очередь, это масштаб проекта. Мы занимаемся интеграцией одной системообразующей кредитной организации в другую. Таких объединений банков, с возможностью онлайн-перехода, еще не было. Это знаковое событие для всего банковского рынка. И основная сложность была связана с формированием клиентского пути: обеспечить бесшовный переход с соблюдением требований безопасности, с учетом работы в защищенных каналах. Многие процессы были реализованы впервые. Одновременно решалась задача по выполнению бизнес-плана, который по итогу года был перевыполнен.

— Есть ли региональные особенности интеграции банков в Санкт-Петербурге?

— Специфика есть во всех регионах, но Санкт-Петербург — второй город страны, в котором исторически рынок высококонкурентный. Поэтому здесь нужно было донести до клиента, почему он должен выбрать из всего многообразия банков именно ВТБ. Сейчас мы перевели более 80% активной клиентской базы по Северо-Западному федеральному округу, это около 400 тысяч пользователей, и 60% из них — в Петербурге. И передали в ВТБ 87% всего портфеля пассивов.

— Интеграция происходит на фоне высокой ключевой ставки. Как вы оцениваете ситуацию на рынке?

— В целом политика Центробанка сейчас нацелена на охлаждение рынка кредитования и снижение уровня инфляции. И мы видим, как она влияет на поведение клиентов в плане сбережений и кредитных продуктов. Повышение ключевой ставки дает однозначный сигнал, что сегодня лучше сберегать, а не брать кредиты. Всего россияне получат за 2024 год 4,2 трлн рублей в качестве процентного дохода — это внушительная сумма. Из нее около 820 млрд рублей выплатит ВТБ. Можно отметить новую тенденцию: когда началось повышение ставок, клиенты размещали средства на короткие сроки, до трех месяцев. Сейчас мы, очевидно, подошли к максимальным ставкам, поэтому клиенты стремятся получить максимальный доход, стало больше вкладов сроком до года. С начала 2024 года клиенты открыли в ВТБ более 4,3 млн вкладов, рост с начала года составил 25%. Чаще всего клиенты открывают депозиты на полгода (47%). Увеличилась доля вкладов сроком на 1 год (17%). Частично на приток средств повлияло и повышение лимита перевода средств по СБП до 3 млн рублей между счетами граждан. Сейчас каждый десятый рубль, поступающий в ВТБ через СБП, оседает на вкладах

— А на рынке кредитования что происходит? Особенно после отмены массовой программы льготной ипотеки?

— Действия ЦБ однозначно говорят: «Сберегай, не трать». Ставки по ипотеке сейчас экстравысокие, поэтому если срочно не надо решать жилищный вопрос или клиент не подходит под условия госпрограммы, то предпочтет положить деньги на вклад или накопительный счет и получать доход. В результате формируется отложенный спрос на ипотеку и на недвижимость. По нашим оценкам, в четвертом квартале объемы рынка розничного кредитования снизятся на 36% к аналогичному периоду прошлого года, выдачи достигнут порядка 2,7 трлн рублей. Самое заметное снижение в четвертом квартале продемонстрирует ипотека, выдачи по ней на рынке упадут до 1,2 трлн рублей — в два раза (–48%). По другим кредитным продуктам выдачи также начали охлаждаться. Сокращение объемов продаж ждет и кредиты наличными (–33%) — до 1 трлн рублей. По кредитным картам также введен ряд регуляторных ограничений, поэтому их выдача снизится, а рост портфеля будет идти только за счет повышения лимитов по уже выданным картам. В плюсе окажется только рынок автокредитования (+12%), здесь выдачи составят 527 млрд рублей.

— И в качестве резюме — интеграция «Открытия» в ВТБ завершится в декабре?