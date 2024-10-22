Минфин в 2025 году хочет приватизировать четыре госкомпании

Четыре государственные компании разместят свои акции на фондовом рынке в 2025 году, еще шесть планируют повторные продажи акций, 22 октября пишут «Ведомости» со ссылкой на заместителя министра финансов Алексея Моисеева.

По словам Моисеева, первой на IPO выйдет госкорпорация «Дом.РФ», которая хочет привлечь порядка 15 миллиардов рублей, но Минфин рассчитывает, что сумма будет больше. Сделка запланирована на вторую половину 2025 года.

Для того, чтобы «Дом.РФ» смогла провести первичное размещение акций (IPO), ей нужно изменить свой статус с акционерного общества (АО) на публичное акционерное общество (ПАО). Это важно, чтобы компания сохранила свой статус как поддерживаемой властями. Сколько именно акций будет предложено на продажу, Моисеев не уточнил, но посоветовал обратить внимание на случаи предыдущих размещений других государственных компаний, например «Совкомфлота», где доля акций, доступная для продажи, составила 17 %. Он добавил, что для «Дом.РФ» эта доля будет выше, чем у «Совкомфлота».

В процессе приватизации до 2030 года Минфин планирует охватить все области экономики, включая сельское хозяйство.

Моисеев также отметил, что к концу текущего десятилетия планируется увеличить долю российского фондового рынка до 66 % от валового внутреннего продукта (ВВП). Среди достигнутых успехов в развитии рынка он отметил введение индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС-3) и программы долгосрочных сбережений.

Однако рынок, по его словам, не сможет расти устойчиво, пока в стране сохраняется жесткая денежно-кредитная политика. Если банки предлагают высокие процентные ставки по депозитам (например, 20 % в год), то людям будет невыгодно вкладывать деньги в акции, и их интерес к фондовому рынку будет невысоким.

Моисеев выразил надежду, что к 2030 году жесткие меры в денежно-кредитной политике будут смягчены, и это повысит интерес людей к инвестициям в акции. Чтобы это произошло, у граждан должны быть все средства и мотивация для инвестирования. Он подчеркнул, что спрос на акции зависит от двух основных факторов: успешного возвращения активов россиян, замороженных за границей, и от повышения дивидендов, которые выплачивают государственные компании. По его мнению, закон, который помогает вернуть замороженные активы, работает довольно хорошо, и многие россияне должны получить обратно свои вложения.

Что касается государственных компаний, Моисеев считает, что в последние годы они «ослабили» выплаты дивидендов, но надеется, что к 2025 году эта ситуация улучшится и компании возобновят выплаты. Он ожидает, что это принесет более хорошие результаты и уверенность инвесторам.