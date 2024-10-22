Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+12°

пасмурно, без осадков

ощущается как +10

4 м/c,

зап.

 762мм 74%
Подробнее
5 Пробки
USD 96,09
EUR 104,40
Мамы и чайлдфри
Конфликт на Тимуровской
Премьера по Булгакову в МДТ
Распил или помощь бизнесу?
Промышленный Петербург
Дуглас Сантос - русский
Сколько лет копить на квартиру
Нет картошки, пусть едят батат
Подготовка к концу света
Рейтинги "Фонтанки"
Бизнес Общество Минфин в 2025 году хочет приватизировать четыре госкомпании

Минфин в 2025 году хочет приватизировать четыре госкомпании

3 736
5 комментариев

Четыре государственные компании разместят свои акции на фондовом рынке в 2025 году, еще шесть планируют повторные продажи акций, 22 октября пишут «Ведомости» со ссылкой на заместителя министра финансов Алексея Моисеева.

По словам Моисеева, первой на IPO выйдет госкорпорация «Дом.РФ», которая хочет привлечь порядка 15 миллиардов рублей, но Минфин рассчитывает, что сумма будет больше. Сделка запланирована на вторую половину 2025 года.

Для того, чтобы «Дом.РФ» смогла провести первичное размещение акций (IPO), ей нужно изменить свой статус с акционерного общества (АО) на публичное акционерное общество (ПАО). Это важно, чтобы компания сохранила свой статус как поддерживаемой властями. Сколько именно акций будет предложено на продажу, Моисеев не уточнил, но посоветовал обратить внимание на случаи предыдущих размещений других государственных компаний, например «Совкомфлота», где доля акций, доступная для продажи, составила 17 %. Он добавил, что для «Дом.РФ» эта доля будет выше, чем у «Совкомфлота».

В процессе приватизации до 2030 года Минфин планирует охватить все области экономики, включая сельское хозяйство.

Моисеев также отметил, что к концу текущего десятилетия планируется увеличить долю российского фондового рынка до 66 % от валового внутреннего продукта (ВВП). Среди достигнутых успехов в развитии рынка он отметил введение индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС-3) и программы долгосрочных сбережений.

Однако рынок, по его словам, не сможет расти устойчиво, пока в стране сохраняется жесткая денежно-кредитная политика. Если банки предлагают высокие процентные ставки по депозитам (например, 20 % в год), то людям будет невыгодно вкладывать деньги в акции, и их интерес к фондовому рынку будет невысоким.

Моисеев выразил надежду, что к 2030 году жесткие меры в денежно-кредитной политике будут смягчены, и это повысит интерес людей к инвестициям в акции. Чтобы это произошло, у граждан должны быть все средства и мотивация для инвестирования. Он подчеркнул, что спрос на акции зависит от двух основных факторов: успешного возвращения активов россиян, замороженных за границей, и от повышения дивидендов, которые выплачивают государственные компании. По его мнению, закон, который помогает вернуть замороженные активы, работает довольно хорошо, и многие россияне должны получить обратно свои вложения.

Что касается государственных компаний, Моисеев считает, что в последние годы они «ослабили» выплаты дивидендов, но надеется, что к 2025 году эта ситуация улучшится и компании возобновят выплаты. Он ожидает, что это принесет более хорошие результаты и уверенность инвесторам.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Госкомпании
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY7
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
VKuser174198221
1 час
кажется деньги начали кончаться.....
280896530
1 час
"На Боже, что нам негоже..." И кому, вся эта убыточная и полуразваленная ерунда, нужна?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Везут, но не производят: затормозит ли рост утильсбора продажи китайских автомобилей в России
20 октября, 18:00
Новости компаний
Не только ПВЗ и булочные: как развивается коммерческая недвижимость в новостройках
19 октября, 18:00
Новости компаний
ГК «КОРТРОС» получит в Сбере кредит на строительство части Октябрьского острова в Калининграде
17 октября, 17:40
ТОП 5
Новости компаний
Существенно снижены цены на машино-места в 1-й очереди «Нового Лесснера»
22 октября, 15:30
Коммерческие помещения в квартале «Дубровский» уже в продаже
22 октября, 13:15
«ПСК Эксперт» Любимый архитектор Петра I
22 октября, 12:25
Быть айтишником хочу: в России пройдет День профориентации в ИТ для школьников
21 октября, 18:01
БСПБ проведет онлайн-конференцию для участников ВЭД, посвященную международной сертификации экспортеров
21 октября, 17:20
Жители Красносельского района и волонтеры клуба «Добрый Setl» очистили природную тропу
21 октября, 15:50
Апарт-отель Industrial Avenir готовят к полномасштабному строительству
21 октября, 15:10
Везут, но не производят: затормозит ли рост утильсбора продажи китайских автомобилей в России
20 октября, 18:00
В погоне за скоростью. Почему и власти, и люди заинтересовались модульными домами
20 октября, 18:00
Не только ПВЗ и булочные: как развивается коммерческая недвижимость в новостройках
19 октября, 18:00
В «Образцовых кварталах» прошёл Семейный день
18 октября, 18:00
Проекты от Setl Group стали самыми востребованными в Петербурге
18 октября, 17:10