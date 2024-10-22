Почему зумеры выгорают на пути к кулеру и чем они отличаются от миллениалов: разбор психолога

Главное, не смотреть на коллег свысока Источник: Артем Устюжанин / E1.RU







В редакции портала NGS42.RU — это наши кемеровские коллеги — работают корреспонденты и чуть за 20, и возрастом уже около 40. Во время обсуждения одного из рабочих моментов они заспорили, как в той или иной ситуации поступают миллениалы, а как зумеры. Прозвучала шутка: мол, поколение Z успевает выгореть по дороге к кулеру, а вот мы в 90-е дорогу в школу прокладывали сквозь заброшки и гаражи, поэтому жизнестойкие.

Конечно, это утрированный стереотип. Но есть ли в нем какая-то реальная основа? Журналисты NGS42.RU решили поговорить с клиническим психологом Анной Леушиной, насколько на самом деле разнятся люди, выросшие с гаджетом в руке, и те, кто помнит, что такое покупать по утрам газеты. И как стать настоящей продуктивной командой, оказавшись в одном офисе.

Теория поколений говорит о том, что люди, выросшие на фоне одних исторических событий и в схожей обстановке, ориентируются на одинаковые ценности, убеждения и модели поведения. Существует несколько классификаций, но, согласно самой распространенной, рожденные с 1946 по 1964 год относятся к бумерам, с 1965 по 1983 год — к поколению Х, с 1984-го по 2000-й — к миллениалам, они же поколение Y, с 2001 по 2010 год — к зумерам, или поколению Z, и, наконец, рожденных после 2010 года называют «альфа».

Некоторые исследователи уже выделяют в новое поколение «малышей пандемии», рожденных после 20-х годов. Их называют W, но ценностям этих детей еще только предстоит сформироваться.

Как часто меняются поколения?

Бросается в глаза, что на поколение бумеров и икс исследователи отводят по 18 лет, а вот на зумеров и альф — всего десяток. По мнению Анны Леушиной, это объясняется тем, что мир стал меняться быстрее. Жизнь наших родителей была более размеренной, в то время как у наших детей новые реалии появляются каждый день. Поэтому разница в мировоззрении становится более ощутимой и между людьми близкого возраста.

Мир стал меняться быстрее, и разница в мировоззрении разных поколений стала более ощутимой Источник: Максим Серков / NGS42.RU







В то же время временные границы весьма условны, переход происходит постепенно. Нельзя сказать, что те, кто родился в 2000-м, — люди одной эпохи, а в 2001-м — уже другой. Да и сама теория поколений подвергается критике, ее считают примитивной и слишком обобщающей. Психолог указывает, что о кардинальной разности ценностей поколений всё же говорить не приходится.

— Ценности во все времена одни и те же: любовь, верность, доброта, свобода, комфорт, общественный долг. Разве можно сказать, что наши дети не любят, не верят или не хотят быть добрыми, как и мы? Нет, они говорят с нами на одном языке. У нас одни представления о добре и зле. Меняется только степень приоритетности ценностей для людей из разного времени. Какое-то поколение чуть больше ориентировано на свободу и индивидуальность, другое чуть больше тяготеет к общественному благу, но речь только о степени, — говорит Анна.

Почему зумеры такие нежные?

Однако психолог считает, что здравое зерно в теории поколений всё же есть: Леушина находит этому подтверждение в своей практике.

— Особенности есть. Меняются условия жизни, фон, на котором формируются личности, меняются и адаптационные, поведенческие механизмы. Наши отцы и матери жили совсем в другой реальности: без виртуального мира, среди бумажных газет и писем. Конечно, они смотрят на мир под другим углом. При этом если бы все поколения мыслили одинаково, то как бы происходил прогресс? — поясняет Леушина.

Говоря о иксах и миллениалах, эксперт указывает, что их детство пришлось на непростую социальную эпоху. Наши родители (а для кого-то уже бабушки и дедушки) были вынуждены очень много работать и все силы направлять на обеспечение семьи самыми базовыми вещами: пропитанием, жильем, одеждой. Представители поколения, рожденного на излете 80-х и в 90-е годы, много времени проводили, играя во дворах, были предоставлены сами себе и рано становились самостоятельными.

Несмотря на принадлежность к разным поколениям, сотрудники в офисе вполне могут стать продуктивной командой Источник: Алексей Волхонский / V1.RU







Нынешние 20-летние воспитывались более мягко, в более благополучных социальных условиях. Им уделяли больше внимания, подход к родительству стал осознаннее. Навыки детей стали развивать целенаправленно с раннего возраста. К тому же зумеры росли сразу в двух реальностях: обычной и виртуальной. Оба этих мира для них важны, и они принимают такое положение вещей как данность.

— Вот эта шутка про выгорание по дороге к кулеру — она же про инфантильность. И да, наше поколение, вероятно, к реальной жизни более приспособлено. Но зумеры в виртуальном мире куда самостоятельнее нас. Они легко ищут информацию, легко разбираются в новых технологиях. В их постоянно изменяющейся действительности люди старшего поколения с трудом, образно говоря, «дорогу переходят», — говорит Анна.

Как общаться с зумерами?

В разновозрастном коллективе конфликты довольно предсказуемы. Однако, если сотрудники достаточно зрелые и развитые люди, сложностей в притирке не возникнет.

— Конфликт отцов и детей — один из самых старых в мире. Чтобы его избежать, людям нужен хороший адаптационный механизм. Любое поколение должно уметь адаптироваться к ситуации и координировать разные точки зрения, иметь критическое мышление. Порой очень полезно, несмотря на имеющийся опыт у старших, не смотреть на молодежь свысока, не отметать непривычное с ходу. Нужно постараться взглянуть их глазами, там есть чему поучиться, — уверена психолог.

Молодым людям может не хватать практики в решении каких-то задач, но зато они точно знают, как быстро найти сведения и освоить материал. Вы и оглянуться не успеете, а они уже загуглили туториал на YouTube.

Теория поколений была разработана американскими учеными. И описание черт, присущих людям одной эпохи, ориентировано на реалии западного общества, в то время как в России происходили иные общественные процессы. Анна Леушина указывает, что при обсуждении особенностей поколений нужно иметь в виду поправку на российскую ментальность.

— Россия — страна особенная, душевная. Россияне склонны больше терпеть, приспосабливаться. Наши люди всех поколений обладают такими чертами, как щедрость, сопереживание, мы любим очень широко. Поэтому, конечно, американская система или какая-либо другая не вполне нам подходит, — заключает эксперт.