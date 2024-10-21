Инженер расскажет о смельчаках и новаторах — тех, кто строил мосты Петербурга

Многие знают, кто создал Зимний, Петропавловскую крепость и Исаакиевский собор. Тех, кто знает имена создателей удивительных петербургских мостов, — куда меньше. Хотя мосты — один из символов города. Исправляем несправедливость 24 октября с помощью проекта «Петербург глазами инженера» в Библиотеке роста и карьеры. Бесплатно. 16+

Среди работ американского художника Уистлера, пожалуй, самая известная — «Мать художника» (или «Мать Уистлера»). Эта строгая картина упомянута даже в мультиках про Дональда Дака и в фильме с мистером Бином. Так вот учился Уистлер в том числе в России: в 11 лет поступил в Императорскую академию художеств. В Петербурге он оказался, потому что его отца, железнодорожного инженера Джорджа Вашингтона Уистлера, в Россию пригласили по поручению Николая I, чтобы консультировать строительство Николаевской железной дороги. Знания Уистлера-отца пригодились и при возведении мостов. Когда пересекаем Неву по Благовещенскому мосту, можем добрым словом поминать американца Уистлера — не дожившего до открытия этого моста. Один американский генерал -майор охарактеризовал работу Уистлера в России так: «Он взял на себя тяжёлую задачу, большую даже, чем строительство наибольших египетских пирамид».